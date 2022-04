¿Es el peor momento de la gestión del Presidente?

La semana que pasó ha sido vertiginosa en la vida del presidente Alberto Fernández. El nacimiento de su segundo hijo, Francisco, contrastó con cuestiones de Estado y de política interna que golpearon al corazón de la Casa Rosada. El jefe de Estado aprovecha el feriado largo de Semana Santa para intentar modificar el difícil escenario institucional que se le presenta a su administración. El Gobierno viene perdiendo la guerra contra la inflación. La vicepresidenta Cristina Fernández escribió otro capítulo de desencuentros con su compañero de fórmula. En el Centro Cultural Kirchner, un edificio que está frente a la Rosada, ha lanzado una frase que golpea al Presidente.

“Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia... Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí”, dijo durante sesión plenaria de Eurolat. Ese mismo día, la actual gestión recibía otra embestida estadística: la inflación de marzo fue récord mensual con el 6,7% medido por el Indec, el más alto en dos décadas.

Por si esto fuera poco, el malhumor social se sintió con más fuerza porque la Secretaría de Energía de la Nación convocó para el 10, 11 y 12 de mayo a audiencias públicas con el fin de fijar un nuevo marco tarifario para los servicios de gas y electricidad. En Estados Unidos, a su vez, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá la misión de cerrar el acuerdo con el FMI, justo cuando la directora de Estrategias del FMI, Ceyla Pazarbasioglu, en una entrevista a Bloomberg Televisión, ha señalado que “la inflación está paralizando la economía” argentina y “necesita ser domesticada”. Guzmán es una de las piezas del gabinete más cuestionadas por el kirchnerismo. Sin embargo, Alberto Fernández lo ratificó en el cargo. Los cambios de colaboradores pasarán por otras áreas. Esto es un clamor de varios gobernadores peronistas que no se sienten contenidos por el gabinete y que reclaman un relanzamiento de gestión. Esos mismos mandatarios han decidido reunirse por fuera de la Rosada para analizar estrategias institucionales y políticas de cara a 2023.

Sergio Berensztein, analista y director de la consultora que lleva su apellido, señala a LA GACETA que tal vez no sea éste el peor momento, pero sí el más determinante para Alberto Fernández. “Uno puede pensar que el episodio de Olivos o el escándalo con el ex ministro Ginés González García en plena pandemia fueron situaciones más comprometidas para el Presidente. Digo que es determinante por el tiempo; hoy puede tomar definiciones y mañana puede ser tarde”, explica. En esa orientación, Berensztein puntualiza que, a un año y medio del próximo turno electoral, el mandatario puede llegar a dar un vuelco a la política económica y, en definitiva, mostrar que puede llegar a concebir un plan de estabilidad serio. “Entonces tendrá chances de encaminar su gobierno; de otro modo, administrará esta mediocridad y decadencia hasta el final de mandato”, argumenta.

Tensiones por doquier

Más allá de las visibles turbulencias en la fórmula presidencial, algo similar a lo ocurrido tras las PASO del año pasado, con aquella carta abierta de Cristina Fernández, Cristian Buttié, director de CB Consultora de Opinión Pública, dice a nuestro diario que, tantos ataques a Alberto Fernández, no hicieron más que fortalecer el sistema imnunológico de un Gobierno que se acostumbró a las internas. “Por esa razón, los comentarios ya no son tan desestabilizadorespara la Rosada, sino más bien le pegan al propio kirchnerismo que, por ejemplo, le piden que tome cartas en el asunto respecto de la inflación y no hay señales”, puntualiza.

A partir de tantas críticas internas, Buttié expresa que Alberto Fernández ha generado sus propios anticuerpos y, por eso, naturaliza las crisis, como una manera de mostrar que ya se acostumbró a ese escenario. No obstante, advierte que está mal asesorado si se toman en cuenta los furcios discursivos presidenciales. “Le declaró la guerra a la inflación cuando sabía que se venían tiempos duros que se demostraron con la tasa del 6,7% de marzo. Tal vez debió declararla luego del cimbronazo estadístico del mes pasado si pensaba que en dos meses podía pensar en que el índice baje”, acota.

Gustavo Córdoba, director de Comunicación en Zuban Córdoba y Asociados., afirma por su parte que el panorama es complejo para todos los actores de la política y no sólo para el Presidente. “Las tensiones internas en Juntos por el Cambio no tienen nada que envidiarle a las del Frente de Todos. Esto marca un posible escenario de hiperfragmentación electoral hacia 2023”, considera.

En su charla con LA GACETA, el especialista en comunicación electoral y gubernamental agrega que la fractura abierta y expuesta en el Frente de Todos complica la gobernabilidad y, por ende, la recuperación de confianza que necesita la Argentina. “Ahora, si por una cuestión de magia o de realpolitik la unidad del Frente de Todos, aún forzada, sumado a un eventual alineamiento de la macro con la microeconomía, con control de la inflación en los próximos dos meses, puede darle un respiro y un mejor margen de acción al oficialismo”, subraya. “Hoy por hoy, sin embargo, el Gobierno no tiene ninguna chance de ganar en las urnas, pero falta un año y medio y aún pueden pasar muchas cosas”, advierte. Córdoba, en ese sentido, Javier Milei es la consecuencia del cuestionamiento profundo que la sociedad le hace a la clase política por el destrato que causaron sus acciones de gobierno.

“Tomando aquel escenario de hiperfragmentación, a nadie debería sorprender que el economista y diputado libertario tenga probabilidades de acceder a una segunda vuelta, como también podría ocurrir con un candidato radical o un peronista no kirchnerista”, proyecta.

El consultor, no obstante, afirma que la cuestión central es la economía. “Si la variable inflación mejora y se controla, puede cambiar el contexto político y electoral. Además, no se ve en la oposición un plan económico claro. En ese sentido, Juntos por el Cambio puede ser alternativa de gobierno en tanto sus dirigentes se mantengan unidos y presenten un programa económico diferente al que aplicó Mauricio Macri”, expresa. Si esto no sucede, Córdoba estima que la Argentina ingresará en un loop interminable de victorias y derrotas oficialistas y opositoras, porque el anterior gestionó mal. “Pueden vencer electoralmente pero, a la hora de administrar lo público, ninguno tiene margen de maniobra para cambiar nada”, sintetiza.

Frente a tanta incertidumbre y a una agudización de las situación socioeconómica de los argentinos, otro analista, Aníbal Urios, no duda en señalar a nuestro diario que la administración de Alberto Fernández es la peor de la Argentina desde el gobierno del radical Fernando de la Rúa. “Lo veo igual que a la gestión de la Alianza; lo dejaron solo al Presidente. Armaron un proyecto electoral a sabiendas de que no iban a hacer un buen gobierno porque la situación daba para eso y no prepararon nada”, explica. El director de la DC Consultores acota que el equipo de gobierno que se armó no estaba preparado para enfrentar las cuestiones pendientes ni era el mejor para hacerlo. “Ahora deciden romper desde adentro con Cristina Fernández adoptando la misma actitud que, en 2001, tuvo Carlos “Chacho” Álvarez. Parece que se quiere salvar sola, sentenciando aún más el futuro político e institucional de Alberto Fernández para salvar, a toda costa, al kirchnerismo, despegándose de toda decisión que asuma el Gobierno”, puntualiza. Urios, a su vez, sugiere que los gobernadores peronistas, no ahora pero sí tal vez en 2023, adoptarán el mismo criterio. “No lo harán ahora porque necesitan sostener cada uno sus gestiones -advierte-, pero posiblemente lo hagan el año que viene porque necesitarán mostrar que el culpable de todos los males es Alberto Fernández”.

Juntos por el Cambio: “Cristina ha expuesto a los argentinos internacionalmente en forma vergonzosa”

La mesa nacional de Juntos por el Cambio acusó ayer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de exponer “en forma vergonzosa” a la Argentina durante su discurso ante parlamentarios europeos, luego de que la ex mandataria realizara un encendido discurso respecto de cómo funciona el “poder” en el país.

“Las manifestaciones vertidas por la señora vicepresidenta ante el Plenario de los Parlamentarios Latinoamericanos y Europeos - reunidos en el Eurolat- son una nueva expresión de la ruptura interna del Gobierno, formulada ante la opinión pública mundial”, cuestionaron en un comunicado. Además, consideraron que con su discurso profundizó la “crisis interna” en el Frente de Todos, y cuestionaron a Cristina Kirchner por haber expuesto a los argentinos “internacionalmente en forma vergonzosa”.

Al encabezar el miércoles último la apertura de una nueva Sesión Plenaria de Eurolat en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la presidenta del Senado argumentó: “hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder”.

Santiago Cafiero: “Alberto fernández es imprescindible en la alianza de gobierno y en el frente político”

El ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero afirmó que el presidente Alberto Fernández “es el imprescindible en esta alianza de Gobierno y en este frente político”, en una velada respuesta a los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me parece que el Presidente sigue confiando en él y verá como determina con este canciller. Si mañana él precisa otra marcha u otra orientación, con otro plan, el Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político”, añadió.

El canciller trató de bajar el tono de la discusión interna del oficialismo, al señalar que todo debe orientarse hacia la búsqueda de la unidad. Y apuntó más hacia la oposición. En este sentido, sostuvo que hay dos proyectos de país en la Argentina y no múltiples. “Uno lo expresa el Frente de Todos y otro está expresado por esta nueva derecha con algunos visos antidemocráticos también, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países que están en pugna”, consideró en declaraciones al portal La Política Online. Además, analizó que la Argentina tiene una gran cantidad de posibilidades y que no se puede perder tiempo en “discusiones internas”.

El gabinete: posibles cambios y una renovada dinámica de la labor de los ministros

Los posibles cambios en el gabinete figuran en la agenda del presidente Alberto Fernández en su descanso por la Semana Santa. Uno de los dirigentes que comenzó a sonar fuerte en los últimos días para ocupar algún rol en el equipo presidencial es el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. “Me pone muy incomodo los rumores de que yo vuelva al Gobierno, porque el lugar está ocupado por otro compañero que tengo relación, con los que comparto militancia política y con los que están trabajando”, indicó el santafesino en declaraciones radiales. “Dicho esto, sí, es cierto que charlo con el Presidente, pero nunca le pedí volver a la gestión”, acotó. El diario La Nación menciona también que el Presidente le ha solicitado al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que aplique la dinámica laboral con la que llegó a la Casa Rosada en septiembre pasado y que causó cierto malestar entre los ministros, por la elevada carga horaria. En lo que sería el relanzamiento de gestión, Manzur tendría más protagonismo público para salir a explicar cómo se coordinarán ciertas actividades de gestión que requieren acuerdos multisectoriales. Hasta ahora, el tucumano hace esa tarea, pero con convocatorias privadas.