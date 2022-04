Le prohibieron a una médica asistir un hombre por ser pobre; lo atendió igual y renunció

La médica residente de cirugía en una clínica privada de Buenos Aires Florencia Barraza (27 años) renunció a su cargo luego de desobedecer las órdenes de sus superiores, que le habían indicado que no debía atender a un paciente que no tenía dinero para pagar. La mujer compartió luego la experiencia en Twitter.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y (con la) directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar. Lo suturé igual y renuncié. ¡Prefiero siempre el Estado antes que al vil empresariado. Aguante la salud pública!”, posteó la joven en un tuit que se volvió viral en pocas horas y que ahora ya suma más de 78.000 "likes" y 6.000 réplicas.

La residente de cirugía precisó que a pesar de la directiva, puso por encima el juramento hipocrático y sus principios.

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo: ‘no, en los privados las cosas no funcionan así’. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos”, añadió, indignada, la médica.

No es la primera vez que Barraza deja ver su vocación por la medicina y su compromiso social. En 2018, también en la red social del pajarito, la joven había publicado imágenes de su recibida acompañada de un texto en el que decía: “¡Ahora puedo recetarles a las pibas Misoprostol! Porque soy mujer, médica y feminista”. Este posteo había reunido más de 87.000 “me gusta” y muchísimas ovaciones por parte de las mujeres y jóvenes que defienden los derechos reproductivos y sexuales.