Soja: subió un 14% el gasto de barbecho

En el Día de Campo de soja, maíz, poroto y sorgo que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), la jefa de la sección Economía y Estadísticas de la entidad, Daniela Pérez, dio un informe de gastos y de precios en los cultivos de granos.

Hasta ahora en el cultivo de soja en la campaña 2021/22, se muestra un aumento de un 14% de los gastos de barbecho a cosecha expresados en dólares por hectárea. Teniendo en cuenta posibles manejos del cultivo que consideran el uso creciente de insumos el rango de gastos varía entre los U$S 272 y los U$S 412 por hectárea -el extremo inferior es menos frecuente-.

Los herbicidas representan entre un 20% y un 30% del gasto del barbecho a cosecha. Si bien hubo algunos, como el glifosato, cuyo valor creció más del 100%, otros mantuvieron el precio, y la suba del rubro varió entre un 40% y un 50%. En los manejos que tenían fertilización con fósforo la suba de este rubro fue del 100%, determinando un aumento de su participación, pasando de un 10% a un 20%. El gasto de semilla subió un 8% para las RR1 y bajó en el caso de las sojas Intacta porque para esta campaña no se contabilizó el canon.

Este gasto considera que la tarifa de cosecha de U$S 68 por hectárea, valor aún sujeto a cambios y que en dólares se encuentra un 15% por arriba del de 2020/21. Los gastos de administración y estructura subieron un 18%, y rondan los U$S 94 por hectárea.

El flete hasta abril cuesta U$S 51 por tonelada -50% tren, 50% camión-: un aumento de un 50%, respecto de la cosecha 2020/21.

Los precios de futuro de la soja para las posiciones más cercanas, se ubican alrededor de los U$S 420 por tonelada, valor muy similar a las últimas cotizaciones de marzo y de abril, un 27% superior al promedio abril-junio del año pasado (U$S 332), y el 62% por arriba del promedio 2017-2021 para abril-junio (U$S 260).

Para un precio de soja de U$S 420 la tonelada los rindes de indiferencia, pese a la suba de los gastos, son semejantes a los de la campaña 2021. El rango de rindes de indiferencia varía entre 1 y 1,4 tonelada por hectárea para la producción en tierra propia, y entre 1,6 y 2 tonelada por hectárea en arriendo.