Cartas de lectores II: La víscera más sensible, el bolsillo

El acuerdo con el FMI, y su posterior aprobación por el directorio, no es solamente un tema técnico, porque su cumplimiento causará graves problemas económicos y sociales, que repercutirán en quienes seremos las víctimas de un ajuste escondido en la letra oculta del acuerdo, ocultado por un Gobierno temeroso de un estallido social impulsado por el daño que causará en el bolsillo, que seguramente se reflejará en 2023. El miedo al default, que aún no se disipó porque se trasladó en el tiempo, más la incapacidad y la inexperiencia política del gabinete, hizo que el Gobierno firmara sin objeciones la trampa financiera armada por el propietario del FMI. El documento adolece de falencias en beneficio del poder financiero, pero en detrimento del pueblo. Leyendo el documento de referencia, me sorprendió el plan de reducción del déficit fiscal, pensado en una escala porcentual decreciente, desde el 2,5%, al 0,9%, sobre el PBI. En mi opinión, el plan para bajar el déficit, tendría que ser a la inversa, es decir en sentido creciente, empezando con el porcentaje menor, porque achica el ajuste en medio de una crisis económica, social y política, profundizada por los efectos de la contienda bélica en Medio Oriente, conformando un escenario complicado para el despegue de la economía. La reducción del déficit fiscal tal como la aceptó el Gobierno, significa un ajuste de más de 1 billón 200.000 millones, que afectará a la AUH, Tarjeta Alimentar, Plan Progresar, programas que el FMI auditará en diciembre de 2022, sin considerar que también podría congelar o disminuir, las actualizaciones previsionales en el futuro, iniciando de esta forma la activa participación del organismo de crédito, en los resultados electorales futuros. De haberse aplicado la escala a la inversa, el ajuste resultante sería de $ 446. 900 millones aproximadamente, menor en $ 794.519 millones al programa impuesto por el FMI, lo que significa un impacto más leve a los programas citados. Lógicamente la falta de gimnasia política peronista, de los funcionarios del Gabinete los privó de las enseñanzas de Perón, cuando advirtió que “la víscera más sensible del hombre es el bolsillo”.

José Emilio Gómez

[email protected]