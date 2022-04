Cartas de lectores I: Improvisación y deterioro político

La RAE define a la palabra improvisación como hacer algo de pronto sin estudio ni preparación. Esto es lo que pasa en Argentina hoy con estas personas que nos gobiernan y con la oposición, se la pasan hablando y haciendo cosas que luego son fracasos, como la ley de alquileres que perjudicó notoriamente a un propietario de inmueble. Lo mismo con agregar una hora mas de clases cuando viven de paros las escuelas públicas y universidades. La EGB no funcionó y se volvió al sistema educativo anterior, la inflación la vamos a bajar. ¿Cómo se va a bajar? Si no dejan de emitir billetes a cantidades sin valor asignando más planes y más gastos al Estado argentino que ya no da más. Guzmán, Fernández y Manzur no saben dónde van, están perdidos en medio de la tempestad, como decía Shakespeare en su obra literaria, pero por otro lado, la Sra. Fernández de Kirchner espera con ansias ver caer a su enemigo para ella decir yo tuve razón, no había que hacer acuerdos con el FMI. La clase política argentina es lamentable; dan risa culpándose unos a otros mientras el ciudadano argentino está cada vez más golpeado. ¿Qué propuesta hace hoy esta gente que quiere gobernar el año que viene en elecciones presidenciales? Javier Milei, dolarizar; Morales pierde la soberanía; Rodríguez Larreta y Vidal son de la escuela del Sr. Macri; el kirchnerismo, seguir con planes sociales en vez de generar fuentes de trabajo. ¿A quién se vota? Espert, un mal educado insultando a sus oponentes, y la Sra. Granata peleando contra los abortistas. Y así muchos más. ¿Este país que fue culto a principios de siglo XX, que dio grandes hombres de ley, grandes científicos, hombres justos, mujeres justas, merece esto? Porque improvisar más, con gente que ya fracasó o aceptar postulación de personas que nunca hicieron una carrera jurídica o diplomática, como pasó con el ministro Cafiero que no sabía hablar inglés siendo el canciller… ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Son preguntas que no tienen respuesta. Tanto que anhelamos ser europeos, ¿por qué no nos fijamos cómo ellos tienen pautas para lograr sus metas? ¿Por qué no nos fijamos cómo leyeron la historia y pudieron salir adelante, cerrar su historia negra y aprender de ella, como Alemania, sobre todo? Argentina algún día va levantar vuelo, porque tiene recursos para ello; lo que le falta son buenos dirigentes y gente honesta y trabajadora. Espero que las próximas generaciones se den cuenta y termine todo este vicio perverso.

Fernando Esteban Saade

[email protected]