Robo a un joven ciego: la Policía atrapó al ladrón y recuperó su instrumento musical

La noticia había generado indignación esta mañana: un desconocido le robó a un joven ciego su bastón y un bajo, en la zona de la ex Terminal de Ómnibus. Pero esta tarde fue detenido por la Policía, que además recuperó el instrumento.

Se trata de Daniel Chocobar, quien caminaba con una mochila y el bajo al momento de ser interceptado por el delincuente.

“Le dije que quería tomar un taxi porque era tarde, pero me respondió que fuéramos por calle Crisóstomo (hacia la estación de colectivos). Mientras caminábamos, me hizo preguntas, se hacía el chanta. Según me contó, se llamaba Elías”, relató Chocobar.

Antes de llegar a la terminal, por avenida Brígido Terán, le sustrajo las cosas. “Nos trenzamos (pelearon) y me sacó el buzo. Yo le pegué una patada en los testículos. Recibí un solo golpe, pero él más”, recordó. Luego, el desconocido se llevó el bolso y el instrumento musical, entre otros elementos.

Chocobar es estudiante de música y debía viajar hoy a Tafí del Valle para tocar. Esta tarde, tras conocerse que la Policía había detenido al asaltante y recuperado el bajo, se informó que el Gobierno provincial le entregaría un pasaje para que pudiera trasladarse a la villa turística.