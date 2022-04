La denuncia contra Palina: renunció la querella

La familia de la adolescente que denunció al legislador Roberto Palina anunció a través de un escrito que renunciará a querellarlo. El fiscal regional Mariano Fernández aún no aceptó el pedido y no lo hará hasta tanto se entreviste con los familiares de la menor. La presentación no frenará la investigación en contra del dirigente, según confiaron fuentes judiciales.

El caso se inició cuando la madre de la adolescente denunció a Palina por presunto abuso sexual. Allí relató que la menor, de lunes a viernes, se quedaba en la casa en la que vivían el parlamentario y su pareja porque cursaba sus estudios secundarios en un colegio de la capital. La demandante, de acuerdo al texto de la denuncia policial, acusó al legislador de haber abusado de ella al menos tres veces el año pasado, cuando su tía salía a realizar actividades fuera del departamento en el que vivían.

La semana pasada, el fiscal regional Fernández le anunció al legislador que está siendo investigado por presunto abuso de una menor. Por el momento, no decidió solicitar ninguna medida en su contra, por lo que no fue necesario solicitar su desafuero, tal como lo indican las normas vigentes. En esa audiencia no estuvo presente ni la víctima o algún familiar que pueden representarla, según las normas vigentes.

En las últimas horas, los padres de la víctima presentaron un escrito anunciando que desistían de ser querellantes en la causa. Se trata de una figura que el nuevo código procesal le otorga un protagonismo importante dentro de la investigación de una causa, ya que puede colaborar con el fiscal que lleva adelante la pesquisa y es otro de los acusadores dentro del expediente. LA GACETA intentó comunicarse infructuosamente con el representante legal para que explicar los motivos de la decisión. Al parecer, habrían decidido dar este paso por los problemas que tendría la niña.

Fuentes judiciales confirmaron que Fernández aún no resolvió el planteo y que pretende hablar con los progenitores antes de tomar una decisión. Sí se supo que por el tenor del escrito que presentaron los familiares, ordenó la asistencia de la niña a los profesionales de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. Los especialistas, en principio, deberían realizar un informe sobre su estado.

La investigación por el caso seguirá su curso. La única manera que se detenga es que la víctima diga que la denuncia fue falsa. Si lo llegara a hacer, el fiscal regional deberá comprobar sus dichos antes de tomar una decisión sobre el tema.