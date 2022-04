¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Helado?

Con el objetivo de impulsar su consumo, así como también festejar y homenajear a este postre, hoy, como cada 12 de abril, se celebra el Día Internacional del Helado. Para nuestra cultura, tomar un helado significa compartir un momento especial y muchas veces un gesto de amistad, amor y acompañamiento.

La Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (Afadhya), entidad que nuclea a los heladeros artesanales del país, destaca que en Argentina se consumen 6,9 kilos de helado por persona por año. Posicionándolo en el sexto puesto a nivel mundial, mientras que Nueva Zelanda es el mayor consumidor per cápita (26,3 litros al año por habitante). Si bien su origen no es nacional, el famoso sabor dulce de leche sí lo es.

Según el diario La Nación, los investigadores todavía no lograron identificar una fecha específica sobre el origen del helado, pero si existen registros en los diarios de Marco Polo, en donde el explorador relata que en China se añadía al hielo, jugos de grutas y leche (2000 años a. C). Así como también preparaciones que los persas -quienes habían logrado construir una rústica versión de freezer- disfrutaban en el verano (400 a. C) o el mismísimo Alejandro Magno a quien le gustaba enfriar sus jugos de fruta y vinos con nieve traída de la montaña por los esclavos.

Afadhya realizó un relevamiento acerca de cuales son los sabores artesanales preferidos y más consumidos por los argentinos. “El 89% de los argentinos elige los chocolates y variedades de dulce de leche como sus favoritos”, sostuvieron. Aquí el ranking de sabores:

Dulce de leche granizado 50%

Chocolate con almendras 49%

Dulce de leche 43%

Sambayón 41%

Chocolate amargo 38%

Frutos rojos 34%

Frutilla con crema 33%

Chocolate 33%;

Limón 28%

Mascarpone 28%

Tramontana 27%

Mousse de chocolate 27%

Tiramisú 24%

Crema americana 24%

Cereza a la crema 24%