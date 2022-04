Boca en la Libertadores: Crucial en todo sentido

Boca sabe que no puede fallar. Hoy, cuando reciba a Always Ready por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, no le queda otra que ganar.

La caída en el debut contra Deportivo Cali no hizo otra cosa que alimentar los rumores de que la continuidad de Sebastián Battaglia está siendo analizada a cada paso por los dirigentes. Para colmo, el deslucido empate contra Vélez del pasado sábado, por el torneo doméstico tampoco ayudó a la causa.

Pero en el “mundo Boca” todos hablan de la Copa. Es el gran objetivo “xeneize” desde hace varios años y es por eso que el equipo hoy debe sumar de a tres contra, a priori, el equipo más débil de la zona. Boca debe ganar para no complicar sus chances de clasificarse a los octavos de final del certamen continental y, claro, para que su entrenador no corra riesgos de quedarse sin trabajo.

El runrún que circula por los pasillos de La Bombonera indica que si el “Xeneize” no derrota a los bolivianos, el Consejo de Fútbol esperaría a que el DT tome una decisión primero. Pero si no, forzaría su salida.

Es que los resultados (y mucho menos el rendimiento que tiene el equipo) es el esperado por Juan Riquelme y compañía. Si bien puertas afuera tratan de mostrarse optimistas y conformes, el Consejo está que trina con el entrenador, con quien casi perdieron el diálogo diario.

“Hay que dejarlo trabajar. La Copa es larga y hay que tener fe”, le dijo al respecto Carlos Bianchi, el DT más ganador de la historia del club, a un periodista durante un encuentro en el Senado. Sí; el “Virrey”, a quien Riquelme escucha mucho respaldó a Battaglia; aunque esta vez todo indicaría que el ex volante ofensivo tendría otra opinión.

Tras “guardar” algunos futbolistas en el duelo por el torneo doméstico, Battaglia tiene decisivo devolver al equipo Nicolás Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra, Juan Ramírez, Óscar Romero, Exequiel Zeballos y Darío Benedetto. El que nuevamente se quedó fuera de la lista de convocados es Norberto Briasco, quien finalmente deberá ser intervenido quirúrgicamente por una molestia en el tobillo derecho que viene arrastrando desde la pretemporada.

“Será un partido complicado, pero tenemos jugadores de jerarquía”, dijo el capitán boliviano Nelson Cabrera, sobre un duelo en el que Boca se juega todo.

Desde las 19.15

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Gastón Ávila y Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Jorge Flores; Alejandro Chumacero, Juan Arce, Sergio Adrián y Gustavo Cristaldo; Rodrigo Ramallo; Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Estadio: Boca.

TV: Fox Sports.

Otros partidos

Desde las 19.15, Colón visitará a Cerro Porteño y Universidad Católica recibirá a Sporting Cristal. A partir de las 21.30, habrá tres duelos: Palmeiras-Independiente Petrolero, Peñarol-Olimpia y Flamengo-Talleres (C).