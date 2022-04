Jaldo: "La decisión del Gobierno es poner énfasis en la lucha contra la inseguridad"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó hoy Las Talitas, en donde se realizó la firma de un convenio de reciprocidad entre la Policia Federal, Policía de la Provincia y local, para la capacitación permanente de las fuerzas y del servicio penitenciario.

Acompañaron al primer mandatario, el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado, legisladora Marta Najar, el intendente Carlos Najar, el jefe agencia regional de la Policía Federal, Walter Bernal, el Jefe de Policía, Julio Fernández, el sub Jefe, Sergio Sobrecasas, el secretario de Seguridad, Luis Ibañez, el sub secretario del área, Rolando Gómez, el director servicios penitenciarios Felix Concha, el sub secretario de asuntos penitenciarios Juan Esteban Zaracho y el secretario de Grandes Comunas, Alberto Olea, entre otros.

"La decisión del Gobierno es poner mucha fuerza en prevenir la inseguridad en la Provincia y en ese sentido hoy estamos dando un primer paso, muy importante en algo fundamental que es la capacitación del servicio Penitenciario y digo esto porque hoy en la Provincia, después de 100 años vamos a empezar a tener una política carcelaria que nos va a permitir ediliciamente mejorar sustancialmente las plazas con una carcel nueva y cuatro alcaldías que nos van a permitir casi triplicar las plazas que hoy tenemos en Villa Urquiza. Este es el camino correcto: tenemos que empezar a capacitar a nuestro personal. Además no hay dudas que un futuro no muy lejano vamos a empezar a incorporar nuevo personal para ir desempeñándose. Estamos haciendo un gran esfuerzo como Gobierno de la Provincia y siempre acompañados por el Gobierno Nacional", señaló Jaldo.

Por su parte Bernal expresó que "continuando con las directivas del Presidente de la Nacion y el Ministerio de Seguridad, tenemos un claro objetivo de cooperar en forma coordinada con las fuerzas provinciales. Este es un gran paso. Cuando se creó este centro de capacitación se creó para ser utilizado por todas las fuerzas, para las fuerzas provinciales del NOA y las fuerzas federales. Próximamente estaremos con un campo de instrucción, de combate y nos va a seguir un polígono de alta complejidad".

Finalmente el intendente Najar agregó que "de esta manera se cumple con la capacitación necesaria para poder ascender y cumplir funciones jerárquicas dentro del servicio penitenciario. Esto es un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y el municipio de Las Talitas. La alcaldía que se va a construir aquí va a generar mayor seguridad para todos los talitenses".