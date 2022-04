“La interna del PRO puede estar sobredimensionada”

La fragilidad del peronismo -que quedó expuesta en las elecciones del año pasado, en las que perdió en casi todas las provincias- hace crecer las aspiraciones del PRO y, con ello, las disputas internas por ver quién será el próximo candidato presidencial debido a que, tal como ocurrió en 2015 y 2019, todo parece indicar que el principal candidato opositor tiene muchas probabilidades de ganar en 2023. En la oposición huelen sangre y todos quieren ser ese principal candidato opositor.

Es por eso que Patricia Bullrich se muestra como la indicada para hacerse cargo de la candidatura, restando importancia a sus compañeros de espacio Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, quienes no se bajan de la pelea y dan señales de sus intenciones. La ex ministra de Seguridad, incluso, declaró en una gira por Estados Unidos que “Macri no será candidato a presidente”.

Larreta, por su parte, fue elegido jefe de Gobierno porteño dos períodos seguidos y, por ende, se siente el natural sucesor a la candidatura presidencial, tal como sucedió con Macri en 2015.

El ex presidente, mientras, a medida que pasa el tiempo y la derrota de 2019 queda en el pasado, está cada vez más activo en política. En los últimos días, por ejemplo, hizo una demostración de sus contactos a través de redes sociales y publicó una foto con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dos días más tarde con Michael Saylor, dueño de MicroStrategy y uno de los empresarios que más bitcoins tiene en el mundo.

Los conflictos dentro del PRO a nivel nacional son vistos de reojo por sus copartidarios de Tucumán. En este sentido, Ramiro Beti, presidente del PRO Tucumán, indicó a LA GACETA que estas rispideces no pasarán a mayores y se resolverán “puertas adentro”.

Por el mejor candidato

“Lo de la interna dentro del PRO puede estar sobredimensionada. Puertas adentro los une la estrategia de llevar el mejor candidato para el 2023, remarcando que somos un partido con profunda vocación de poder”, afirmó Beti. Y agregó: “más allá de declaraciones que le ponen condimento a la situación política actual creo que nuestras principales figuras, Mauricio, Patricia, Horacio o (María Eugenia) Vidal, tienen la plena conciencia que en su momento sabrán resignar posiciones personalistas en beneficio del futuro del país”.

De todas formas aseguró que el candidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) saldrá de una interna en las PASO. Y fundamentó su afirmación en la postura del radicalismo de cara a los próximos comicios presidenciales. Explicó, entonces, que la verdadera interna está ahí más que en el partido fundado por Macri. “El Radicalismo ya se manifestó a través de su presidente de que competirá en las PASO. Y con sus declaraciones deja entrever que será con fórmula puramente de la UCR”, indicó.

“Vemos con preocupación ciertas declaraciones de (Gerardo) Morales, críticas de la gestión de JxC de la cual fue parte y su provincia favorecida. Creemos que eso no ayuda en la unidad necesaria para volver al Gobierno”, concluyó.