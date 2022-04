El blooper sexual de “Mica” Viciconte y “Poroto” Cubero en su primera cita

El nombre de Micaela Viciconte quizás no nos decía nada hace algunos años. Ahora, por alguna razón, nos es más familiar. Cuando lo sentimos nombrar muchos ya sabrán que hablamos de la participante y finalista de realities como Masterchef Celebrity y Combate, años atrás. Otros, quizás son la mayoría, saben ahora que se trata de la pareja de Fabián Cubero, el ex futbolista de Vélez y ex pareja de Nicole Neumann. A este último grupo le encantará saber cómo fue la primera cita entre la marplatense y “Poroto”.

"Llegó de un entrenamiento tarde y estaba todo mal. Apareció con un vino y no tomó vino, comió media empanada. Yo tenía un hambre y me llevó a mi casa en su auto. Me dejó ahí y yo no sabía de qué hablar en todo el viaje", comenzó a contar Viciconte ayer en el programa Podemos Hablar. “Mica” aclaró que conoció a Cubero gracias a una amiga que salía con otro jugador de fútbol.

"Llegó tarde porque estaba en un partido. Me dijo que no iba a comer porque después de los partidos no comía. Pedí helado y me dijo 'no, no. Te robo una cuchara'. Qué embole. '¿Qué película querés ver? 'Puso una película de guerra y dije 'no va a pasar nada', 'no estamos en un momento para conocernos'", manifestó en tono de burla.

Tras esta cita, la participante de Masterchef y futura madre de Luca, reconoció que mantuvieron relaciones con quien será el padre de la criatura, pero no fue lo que “Mica” esperaba. "Ahí le dio un calambre y empiezo a ver que está acalambrado. Le pregunté si estaba bien y lo estiré. Los dos en bolas, nada lindo…Se quedó a dormir en casa y yo decía 'te tenés que ir'. Al otro día, fue a mi cocina e hizo mate", agregó, entre risas.