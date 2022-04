Los preocupantes mensajes de Luciana Salazar en las redes

Tras rumorearse que llevará a juicio a su ex pareja Martín Redrado más el escándalo que involucra a la abogada Ana Rosenfeld, Luciana Salazar preocupó a sus seguidores de Instagram en las primeras horas de este viernes con un intrigante mensaje en sus historias. Además sugirió que su vida podría correr peligro luego de expresarse en público.

“Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad”, escribió en las primeras líneas de una placa en sus posteos.

Y siguió: “Siempre te metiste con los más sagrado para mi” haciendo referencia a su hija Matilda de cuatro años y a la disputa legal que sostiene con su expareja Martín Redrado desde hace tiempo.

“Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guarde tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad”, sentenció. Un rato más tarde, volvió a publicar otra placa diciendo: “Siento tristeza y asco a la vez”.

Sin embargo, la que realmente hizo dudar y preocupó a sus seguidores fue la ultima historia, en la que escribió a modo de cierre: “Espero que no me pase nada, porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".

Por la situación complicada por la que atraviesa, se estima que en esos mensajes puede estar hablando de su ex pareja, el economista Martín Redrado, con quien luego de la última instancia de mediación que mantuvieron el jueves de esta semana, la expareja no llegó a ningún acuerdo, y según trascendió, la mediática tendría pensado llevarlo a juicio.

Días atrás, en su cuenta de Twitter, Salazar había publicado: "Es tan pero tan obvio quién está detrás de esta opereta a ella", luego de que estallara un escándalo contra Ana Rosenfeld.