Fuerte crítica contra el "Tucu" López: "me da vergüenza ajena”

En el programa “Editando Tele”, la panelista Angeles Balbiani cuestionó a las parejas de Sabrina Rojas y Luciano Castro por exponer su intimidad.

“Flor Vigna y 'Tucu' López, todo ese grupo me dan vergüenza ajena. Perdón", comenzó diciendo, haciendo referencia a los cuatro mediáticos que día a día muestran a través de sus redes sociales la cotidianidad de la pareja y el vínculo amigable que los une entre sí.

Y agregó: "Esa necesidad de estar mostrando el amor, que te chapo, la lengua… ¡Guárdenlo para la casa eso!", dijo Balbiani en tono de broma, pero siendo contundente.

Además, hizo su valoración sobre los dichos de la bailarina, Florencia Vigna, quien había dado detalles sobre sus relaciones íntimas con Luciano Castro, comparándolo con su ex pareja. “Para mí fue con saña. Si no lo quería lastimar, no tenía que hablar. Porque, además, no hay nada peor para un hombre heterosexual que te metas con su capacidad… Aparte, hay muchas mujeres que lo tienen como un sex symbol a Occhiato y esto le baja 10 puntos", sentenció Balbiani.

En los últimos días, en una nota con LAM, el actor de “El Primero de Nosotros” había brindado declaraciones acerca de la intimidad de su pareja. "Está todo a flor de piel", dijo con tono pícaro. Y también se refirió a Vigna como “bastante convencional”, "ninguna sorpresa ni nada", detalló.

Por su parte, la bailarina devenida en cantante, dio explosivas declaraciones sobre el ex de Sabrina Rojas. En una entrevista brindó detalles que generaron revuelo por la forma candente en la que definió su relación con el actor. “La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, afirmó.