Mejoró la distribución del ingreso, según el Indec

La distribución del ingreso registró en el cuarto trimestre de 2021 una mejora en el nivel de equidad, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre octubre y diciembre pasado, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,413 puntos, contra 0,435 de igual período del 2020, con una disminución de la desigualdad.

La mayor equidad en la distribución del ingreso quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene a 0 (cero) como el nivel de mayor igualdad y al 1 (uno) como el de mayor desequilibrio.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $55.512 y un ingreso mediano de $45.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúan el 50% de las personas ocupadas.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenado según el ingreso de la ocupación principal, fue de $19.941. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) fue de $53.608, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivalió a $130.534.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.026.021 personas con ingreso promedio de $55.823.

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $68.879 (+54,4% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $28.592 (+53,1% interanual)

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 77,0% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,0% restante.

El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue de 63,6% en el primero y 13,5% en el décimo.

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 129 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 65 por cada 100 perceptoras (cuadros 8 y 10).

Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 287 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 161 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar.

En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 369 y 180, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes fueron de 42 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 16 no perceptoras cada 100 perceptoras.