Antes de morir, Gerardo Rozín le produjo un programa a Diego Topa

A medida que pasan los días son cada vez más los famosos que cuentan haber compartido anécdotas y charlas con Gerardo Rozín, quien murió el pasado 11 de marzo a causa de una tumor cerebral. En las últimas horas, Diego Topa conmovió con una relevación sobre un proyecto que trabajaba junto al conductor de "La peña de Morfi".

"Me pegó la partida de Gerardo y creo que ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba, dejó mucha semilla de amor y familia. Estuve muy cerca de él en su última etapa, me escribió en noviembre pasado y me dijo que se quería juntar conmigo", contó Diego Topa.

El conductor infantil también dijo que llegó a reunirse con Rozín y otros productores asociación. Adelantó que seguirá adelante con el proyecto. "Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir, 20 días antes de su muerte tuvimos un último Zoom. 'Grabemos, apurémonos', nos decía; estábamos con todo el presupuesto para grabarlo. Me produjo un programa antes de su muerte", contó Topa. De esta manera dejó en claro que desea seguir adelante con la idea para recordarlo. "Lo vamos a hacer, después se verá la plataforma. Tenía que ver con los chicos, con la familia, con la música y es un poquito de él".

Por otro lado, y en cuanto a la continuidad de "La peña de Morfi", la semana pasada se confirmó que su nuevo conductor será el músico y comediante, Jey Mammon. Todavía no se confirmó cuándo será la fecha del regreso del programa a la pantalla de Telefé pero en los últimos se supo que se mantendrá el mismo equipo de producción que trabajó junto a Rozín aunque habrá algunas modificaciones al aire.