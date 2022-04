Obras en la escuela Ciudadela: afirman que no pararán las clases

A pocos días del inicio de las clases, la escuela Ciudadela (avenida Colón 521) fue noticia por la caída del cielorraso del hall de entrada. Esto motivó que, durante una semana, los alumnos debieran asistir a clases en la modalidad virtual, tal como sucedió durante la pandemia. Hoy la actividad presencial se recuperó a pleno, de acuerdo con lo informado por Azucena Aguirre, la directora. Informó además que en 15 días comenzarán obras de remodelación total del edificio. “Los alumnos tuvieron solamente una semana de clases virtuales y retomaron la presencialidad cuando se quitó por completo el cielorraso del hall”, subrayó.

El jueves 10 de marzo se había producido ese desplome desde el techo, dejando a 950 estudiantes -entre nivel inicial y primario- sin la posibilidad de concurrir a clases presenciales. Afortunadamente no se registraron heridos, ya que los alumnos del turno tarde se habían retirado una hora antes. Pero el episodio puso en alerta a las autoridades. Frente a esta situación, el Ministerio de Educación aceleró las tareas de refacción y acondicionamiento, por medio del programa de Obras Mayores.

Aguirre afirmó que ya se encuentra renovado todo el sistema eléctrico de la escuela y que a continuación se pondrán en marcha las obras de paredes y cubiertas. “No voy a suspender las clases, de ser necesario se hará un trabajo de rotación. Por ejemplo: lunes martes y miércoles primer ciclo y luego segundo ciclo. Pero aún no llegamos a eso, lo decidiremos más adelante”, comentó.

Karina Muñoz y Fernanda Fuentes, madres de alumnos de cuarto y sexto año, comentaron que en un principio, ante la necesidad de mantener la presencialidad, se había planteado la posibilidad de reubicar temporalmente algunas divisiones en la escuela Técnica del barrio Juan XXIII. “Cuando comiencen las obras algunas aulas se verán afectadas, por lo que desde la escuela planeaban reubicar a los alumnos allá. Son tres divisiones por cada grado. La directora nos dio a los papás la posibilidad de elegir si quedarnos en la escuela o mandarlos a la otra”, sostuvo Muñoz.

Esto no fue confirmado por la directora de la escuela, y a la vez fue desmentido por la Secretaría de Estado de Fortalecimiento a la Gestión Escolar, a cargo de José González. “Nunca se habló de traslados de alumnos a ninguna otra escuela. Las autoridades del establecimiento y el Ministerio trabajarán permanentemente para cuidar la convivencia de la obra y el dictado de clases de la mejor forma. Los espacios y los integrantes de la familia educativa se irán organizando y reorganizando constantemente en la medida que avance la misma, con el objetivo de no afectar el dictado de clases”, aclararon. Las autoridades señalaron que, junto a los arquitectos encargados, se acordó iniciar la refacción por la biblioteca, la sala de computación y un aula, y que el alumnado se reubicará dentro del mismo establecimiento.

“Estamos tranquilos porque se hará de vuelta toda la escuela, se construirán dos aulas más arriba y un aula audiovisual. No está bueno trasladar a los chicos a otro lado, uno elige la escuela por comodidad o por seguridad”, afirmó Fuentes, quien también forma parte de la Cooperadora.

La directora sostuvo: “no voy a suspender las clases, pero no me animaría a hacer asistir a los alumnos si la escuela no estuviese en condiciones seguras. Estamos en una reorganización y todo dependerá de cómo avance la obra, realizaremos reuniones con los maestros y padres para informar cómo continuaremos con las clases”.