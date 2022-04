En Atlético quieren que el VAR sea justo

Hoy comienza una nueva era (aunque no es desconocida) para Atlético. El “Decano” y el VAR vuelven a cruzarse, pero en esta ocasión parece ser un encuentro definitivo. La Liga Profesional implementó finalmente la tecnología en el torneo y esto, por supuesto, trae incertidumbre.

Iban 12 minutos del primer partido de la fecha y el Video Assistant Referee entró en acción en nuestro fútbol. Fue penal para Aldovisi (que Nicolás Lamolina no lo haya cobrado sin asistencia habla del bajo nivel del arbitraje argentino), gol y a otra cosa. El viernes por la noche Claudio Riaño convirtió un gol en Santiago del Estero, parecía en offside, la asistente levantó el banderín, pero Hernán Mastrángelo desde la cabina ubicada en Ezeiza lo validó. Hubo cuatro minutos de chequeos, pero lo que importa es terminar con las injusticias, ¿o no? Después se adiciona.

A esto tendrán que acostumbrarse los jugadores y los técnicos. Una corrección del VAR, generalmente, no deja motivos para cuestionamientos. Es más, al reclamar una decisión o pedir insistentemente que se chequee una jugada, el futbolista queda expuesto a una sanción disciplinaria por parte del árbitro. Los partidos serán más largos, habrá interrupciones. En fin, el fútbol como lo conocemos, con golpes a espaldas del árbitro, agarrones alevosos en cada córner, y algunas injusticias cambiará, o esa es la intención.

CHARLA. “Vasco“ participó de la capacitación sobre el funcionamiento del VAR. LA GACETA / FOTOs DE ANTONIO FERRONI

“Los cuerpos arbitrales están más preparados que yo para explicar porque a veces se interviene mucho y otras poco. Ojalá sirva, en este caso particular no me queda otra que adaptarme y nada más”, señaló Juan Manuel Azconzábal, consultado al respecto.

Para que quede claro, amigo “decano”: el VAR sólo puede entrar en acción en cuatro situaciones puntuales: en goles, para ratificar o rectificar un penal, incidentes que ameriten tarjeta roja y en la confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador por error en la identificación o cuando hay un altercado multitudinario en donde el juez no puede visualizar toda la situación).

PERJUDICADO. A “Bebe” Acosta no le cobraron un claro penal ante “CC”.

Es decir que por ejemplo en la jugada entre Guillermo Acosta y Fabio Pereyra de la semana pasada, Fernando Espinoza podría haber sido asistido por el VAR para revisar su decisión lo que probablemente hubiera desencadenado en penal para Atlético. Lo dijo el propio Sergio Rondina cuando terminó el partido: “si el VAR llegaba una fecha antes, Atlético hubiera tenido un penal más a favor en el torneo”. “Vasco” tiene una mirada distinta: “ya pasó, pero una jugada como la de ‘Bebe’ no es polémica. Ante la evidencia me quedo sin palabras en esa clase de jugadas. Ojalá que el VAR no genere suspicacias”, pidió.

Hace 15 días los jugadores de Atlético fueron capacitados sobre su uso, durante esta semana hubo una capacitación para los periodistas. Ahora será el turno que los hinchas se acostumbren a gritar los goles, a veces, en dos partes previa validación. Como dijo “Vasco”: a adaptarse.