Las voces que se elevan en homenaje a los héroes

Al fondo del corazón

- “Estoy orgulloso de aquellos soldados que dieron su vida por la patria”.

- “‘La isla de la buena memoria’, de Lerner, tiene mucho contenido emocional. Es una letra que llega al fondo del corazón de quienes pelearon allá y de sus familias. La hice escuchar a familias de excombatientes y ha sido muy emocionante lo que ellos han sentido”. (Poli Argañaraz)

Vivir en paz

- “No viví la guerra de Malvinas pero comparto el sentimiento colectivo de injusticia, no sólo porque son nuestras, sino por la guerra en sí, y por haber perdido a tantos jóvenes de esa forma”.

- “Me identifico con la letra de ‘En el país de la libertad’ porque espero vivir siempre en un país donde se respeten las libertades individuales y donde se pueda vivir en paz”. (Jimena Peñalba)

Recuerdo vívido

- “‘Señores: se ha iniciado la guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas’, dijo el profesor en el Instituto Técnico, y comenzó la angustia de que chicos un poco más grandes que yo estaban luchando y muriendo en la guerra. Ellos fueron y son los verdaderos héroes de esta historia”.

- “‘Reina Madre’ es una canción muy sentida y bien representativa de aquella época”. (Tony Molteni)

Canción increíble

- “No viví la Guerra de Malvinas, pero me despierta mucho nacionalismo y una gran admiración por todos los héroes que pelearon por lo nuestro”.

- “‘Rezo por vos’ es un himno de dos talentosos y venerados músicos argentinos, Spinetta y García. Ahora tengo el honor de cantar esta canción increíble acompañada nada menos que por la Orquesta Estable”. (Pili Ramírez)

Himno pacifista

- “Estoy absolutamente en contra de la guerra, cualquiera sea la razón que la provoque. No viví en la época de Malvinas; debe haber sido muy fuerte y desolador vivir la guerra en aquellos tiempos”.

- “La canción que voy a cantar es ‘Sólo le pido a Dios’, de León Gieco, un himno pacifista en aquellos años, que no sólo no ha perdido vigencia sino que la aumenta en los tiempos actuales”. (Isaac Llovera)

Con toda el alma

- “Siempre me pareció algo tremendo que mi país haya tenido que vivir la guerra, tan triste y dolorosa, con tantas muertes. Es justo y necesario homenajear y agradecer a nuestros héroes”.

- “Voy a cantar con toda mi alma ’Honrar la vida’. Hacerlo acompañada por la Orquesta Estable, con lo mucho que significa el 40° aniversario de Malvinas, es para mí un gran honor”. (Sofía Ascárate)

Mensaje fundamental

- “Yo tenía tres años en aquel momento. Fue una decisión absolutamente equivocada, que costó muchas vidas y que dejó una profunda herida”.

- “‘Sube, sube bandera del amor’ es una hermosa canción con texto esperanzador. En la situación mundial y nacional actual es fundamental transmitir con música mensajes de paz y unión”. (Julio Cossio)

Revivir emociones

- “Recuerdo, de chica, a los soldados que tocaban las puertas de las casas pidiendo ayuda económica, vestidos con ropa de fajina de la guerra. Revivo la emoción en los rostros de mi abuelo y de mi mamá”.

- “‘La ciudad de la furia’ para mí habla del soldado que volvió a su ciudad natal más pobre de lo que se fue, siendo completamente ignorado, devorado por la guerra y por la indiferencia social”. (Melina Imhoff)

El miedo a morir

- “Fueron inexplicables las muertes, el dolor de las familias, el abandono del soldado que dio la vida por la patria. Les tocó de cerca a nuestros padres y hoy sigue siendo inexplicable”.

- “En ’No bombardeen Buenos Aires’, Charly García habla de los gurkas; del miedo a morir. Con ironía, esta canción de ritmo bailable esconde un mensaje de terror a los bombardeos”. (Leandro Ávila)

Recuerdo de los padres

- “De Malvinas tengo el recuerdo de lo que contaban nuestros padres; del sufrimiento de todo un pueblo a causa de la guerra injusta y tan dolorosa”.

- “Voy a cantar ‘Algo de Paz’, de Raúl Porcheto. Es la canción que me asignaron para interpretar. No la había cantado nunca. Por la letra y la música me parece muy hermosa, y el arreglo realizado para cantarla con la Orquesta Estable es precioso”. (Angie Camuñas)