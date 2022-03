Según el gobierno, de manera interanual los salarios le ganaron a la inflación

Los salarios subieron 3,8% en términos nominales durante enero, según informó el INDEC este jueves. De esta manera, los ingresos de los trabajadores perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo.

Los que sí crecieron en términos reales fueron los sueldos en el sector privado formal, que ascendieron un 4,6% según los datos oficiales.

El gobierno resalta que por sector, el salario privado registrado y el del sector público se ubicaron en términos interanuales por arriba del aumento de precios

El Índice de salarios total tuvo un crecimiento de 3,8% mensual en enero de 2022 (vs. 2,6% en dic-21), prácticamente similar a la tasa de inflación registrada en el mes (3,9% mensual)

Los salarios del sector Privado Registrado incrementaron su tasa de crecimiento hasta 4,6% mensual (vs. 1,4% en dic-21), y los del sector Público, hasta 2,9% mensual (vs. 2,7% en dic-21), mientras que los salarios del sector Privado no registrado aumentaron 2,5% mensual (vs. 5,8% en dic-21)

De forma interanual, el Índice de salarios total creció 54,1% interanual (vs. 53,4% en dic-21), por sobre la inflación interanual del mes (50,7%)

En el mes de enero se aplicaron varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias. Se destacan los aumentos en los sindicatos de Aceiteros, Carne, Cuero, Gastronómicos, Gráficos, Indumentaria, Maestranza, Metalúrgicos, Químicos y Seguridad

Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 56,2% interanual, el del sector Público, 59,4% interanual y el del sector Privado no registrado, 40,7% interanual.