El transfemicidio de "Power" Benítez: "Esperamos poder hacer justicia con el caso", dijo el fiscal

El fiscal de la Unidad Especializada de Homicidios II, Carlos Sale, destacó la sentencia favorable dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en el recurso de impugnación extraordinario planteado para que Ricardo “Cupé” Puenzo vaya nuevamente a juicio por el transfemicidio de Alejandra “Power” Benítez.

"Ha sido un caso muy difícil y el Ministerio Público Fiscal (MPF) ha puesto todas sus capacidades para llegar a la verdad real", sostuvo Sale sobre este proceso.

El 5 de noviembre de 2020, Alejandra Benítez fue acribillada a balazos en La Rioja al 900. En el ataque también resultó herido de cuatro disparos Diego Ramón Mercado, un joven que estaba conversando con la víctima.

VÍCTIMA. Alejandra “Power” Benítez tenía 34 años cuando la mataron.

"Ricardo Puenzo estuvo prófugo mucho tiempo (luego del hecho), casi una semana, oportunidad en la que escondió el arma y el teléfono celular. El tribunal no interpretó efectivamente las pruebas como debía y, mediante el beneficio de la duda, trayendo una teoría del caso prácticamente inverosímil, resolvió absolverlo”, explicó el fiscal, al referirse a lo resuelto en el juicio, el 9 de junio del año pasado.

“Como pensamos que fue una tremenda injusticia fuimos al Tribunal de Impugnación, que confirmó la sentencia precedente, por lo tanto, y de la manera más responsable posible, iniciamos un recurso de impugnación extraordinario a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. En ese marco, nos referimos a los agravios por parte del tribunal de grado y de alzada. Por lo tanto, la Corte acogió nuestros argumentos y hoy tenemos la posibilidad de ir nuevamente a juicio, donde esperamos poder hacer Justicia con el caso”, detalló el representante del Ministerio Público Fiscal.

En ese maco, dijo que "nos ocupa una víctima vulnerable" y "que se encuentra protegida legalmente, porque la norma especialmente habla de que hay que tener una perspectiva especial". "Debemos enriquecer no sólo la investigación, sino también las resoluciones que pesan sobre esas investigaciones. Enriquecer en el sentido de tener perspectiva de género como nos ordena la ley”, expuso el investigador.

Las contradicciones de un testigo clave

Consultado por los dichos durante el juicio por parte del testigo presencial, Diego Mercado, el representante del MPF fue contundente. “Yo hablé con Mercado ese mismo día que fue el hecho y me dijo que de la cara de la persona que había efectuado los disparos no se iba a olvidar nunca. Incluso, luego de salir de su operación, a los varios días se hizo un reconocimiento en rueda de persona y señaló a Ricardo Puenzo como la persona que había efectuado los disparos, de forma inequívoca, clara, precisa y contundente. Increíblemente, cuando hacemos el juicio oral, ya no le había visto la cara y ya no lo había visto disparar. Pero lo mismo pudimos probarlo por intermedio de otra testigo, que estuvo con el momentos antes", aseveró Sale.

"Hubo muchas pruebas concomitantes, alrededor de esto, que lo hacían inexorablemente responsable de este homicidio", aseguró el fiscal.

En su alegato, el representante del Ministerio Público había solicitado la prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y por el uso de arma de fuego contra Alejandra “Power” Estefanía Benítez, en concurso real con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en perjuicio de Diego Ramón Mercado.