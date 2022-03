Alain Delon pidió la eutanasia: "Envejecer apesta"

Tras sufrir un doble ACV en 2019 y cansado de los embates de la vejez, el actor francés Alain Delon le pidió a su hijo que le apliquen la eutanasia para tener una muerte digna. En las últimas horas se confirmó que le aplicarán un fármaco empleado en la pena de muerte.

Alain Delon vive en Suiza, donde la eutanasia es legal. Es por eso que el actor francés eligió este procedimiento para ponerle fin a una vejez que lo atormenta. “¡Envejecer apesta! No podes hacer nada al respecto”, había manifestado en una reciente entrevista. Fue su hijo, el también actor Antony Delon quien confirmó la decisión del protagonista de "El zorro", entre otras tantas películas con fama mundial.

Alain Delon junto a su hijo Antony La Nación

El mismo año que sufrió el doble derrame cerebral, Delon recibió un premio a su trayectoria en el Festival de Cannes y no ocultó sus sentimientos de despedida: “Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida”, anticipó.

La droga que será suministrada a Delon se llama pentobarbital sódico, según informó el portal brasileño R7. Se trata de "un potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos. La droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte.

Todavía no trascendió la fecha del procedimiento. No obstante, el actor ya se despidió en las redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".