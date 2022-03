El legislador en uso de licencia estará a cargo de 8 provincias del Norte Grande y señaló que la prioridad es brindar soluciones a las necesidades de primera generación: agua potable, cloacas y saneamiento. En una entrevista con LG PLAY, Vargas Aignasse dijo que en el 2019 había 20 millones de personas sin cloacas, 9 millones de personas con déficit hídrico y 1,6 millón de familias con baños precarios. “El desafío que tenemos es bajar esos índices, llegar al 2030 con el paradigma de Naciones Unidas de 100% agua y 80% cloacas”, afirmó. Además, detalló que en 60 días iniciarán las obras de 10.000 baños para el Norte Grande, y de esos, 3.000 serán para Tucumán. “La idea es comenzar por las personas con discapacidad y hacerlo por cooperativas, lo que generará dos puestos de trabajo por cada obra durante seis meses; serían aproximadamente 6.000 en total”, señaló.

En cuanto a Tucumán, el legislador sostuvo que su principal tarea es solucionar el tema de la SAT y conseguir el financiamiento para las obras. “Si no resuelvo eso será una muestra de que no me ocupé seriamente. Asumo un compromiso, tengo la responsabilidad de conseguir los fondos para que se ejecuten las obras de cloacas y agua en Tucumán, lo que hoy configura un gran problema para la sociedad”. Además dijo que cada obra que llegue a la provincia será beneficiosa, ya que “la obra pública va a catapultar la economía”.