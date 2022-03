“Los derechos de exportación deben ser cero”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reiteró el rechazo por el aumento del 2% en las retenciones de la harina y el aceite de soja. Y remarcó que, hasta el momento, no tuvieron ningún tipo de diálogo con funcionarios del gobierno nacional.

“Este aumento en la alícuota del derecho de exportación que lo van a pagar los industriales del mundo aceitero, no es un aumento para el productor primario. Pero de todas maneras en la Sociedad Rural marcamos, por medio de una presentación en la justicia, que los derechos de exportación a partir del primero de enero de este año no tienen validez”, apuntó, entrevistado por LG PLAY. Y aclaró que consideran a las retenciones como “ilegales”, ya que la decisión adoptada por el Gobierno de Alberto Fernández “es inconstitucional porque no hay una ley sobre el derecho de exportación”, e hizo hincapié en que las retenciones deben ser cero.

Además comentó acerca de los pasos que planean seguir: “Nos presentamos a la justicia y estamos esperando que la justicia dictamine que es lo que hay que hacer. La semana pasada fuimos a ver a legisladores con la mesa de enlace y esta semana vamos a reunirnos con senadores y diputados para expresarle nuestra posición y comentarles lo que estamos viendo”, señaló. También opinó sobre los dichos del secretario de Comercio, Roberto Feletti: “Me parecen una pavada total, lo que nos preocupa es que un funcionario de ese nivel desconozca tanto el sector que nosotros representamos, está fuera de lugar”.

Pino detalló que los valores que manejan hoy son buenos para el país, pero que eso no implica que la situación sea igual para todos los productores. “El campo es muy diverso y la Argentina es muy amplia en su tamaño, tenemos diferentes situaciones. Hoy tenemos precios buenos y puede haber una buena venta en tanto no siga esta presión impositiva desmesurada que sufrimos todos, no sólo los productores agropecuarios sino todos los trabajadores”, declaró.

En la Sociedad Rural consideran que, frente a la guerra entre los grandes productores de alimento Rusia y Ucrania, la Argentina “tiene una oportunidad realmente histórica. Tiene hoy la responsabilidad de producir más porque el mundo va a demandar lo que nosotros hacemos. No podemos dar vuelta la cara a esta situación”.

Finalmente, Pino remarcó que “los derechos de exportación deben ser cero porque el poder legislativo es quien debe dictaminar la ley que rija de acá para adelante, pero mientras tanto todo está fuera de la ley”, y agregó que en las próximas semanas se concretará

una movilización masiva en todo el país.