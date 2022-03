La película japonesa "Drive My Car" también hizo historia

El protagonista de Shang-chi, Simu Liu, y la comediante de Girls Trip, Tiffany Haddish, dieron a conocer el premio a mejor película internacional.

La ganadora fue la japonesa Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. Basada en un relato de Haruki Murakami, el film ya había arrasado en los premios precursores y obtuvo incluso una nominación en la categoría de mejor película. Hamaguchi le agradeció a la Academia en un discurso muy breve, y en japonés, en el que también destacó el trabajo de sus actores, incluido el de Toko Miura, quien no pudo estar presente.

El drama japonés "Drive My Car", la historia de un actor de teatro viudo que lidia con su pasado, ganó el domingo el Oscar a la mejor película internacional.

La película de tres horas se centra en un actor y director interpretado por Hidetoshi Nishijima, que se ve forzado a enfrentar los demonios subyacentes a su matrimonio aparentemente perfecto después de la muerte de su esposa.

"Lo que encontré fascinante fue cómo la intimidad se traslada al auto a través de las largas conversaciones entre los personajes", dijo Hamaguchi a Reuters en Cannes, donde la película ganó un premio al mejor guión.

Las otras películas nominadas en esta categoría eran la danesa "Flee", la italiana "The Hand of God", la noruega "The Worst Person in the World" y "Lunana: A Yak in the Classroom", de Bután.