Domingo Blanco explicó por qué pidió silencio en medio del partido de Independiente

Domingo Blanco, jugador del Club Atlético Independiente, hizo un polémico gesto tras anotar el empate 1-1 en los 90 minutos ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina: pidió silencio a los hinchas. Luego del encuentro, el futbolista explicó que la seña iba para quienes lo amenazaron y no para los hinchas del Rojo.

“El gesto fue para los que me amenazaron con pegarme un tiro. No para el hincha, que si lo tomó a mal, le pido disculpas y le digo que me equivoqué”, dijo una vez consumada la clasificación a 16avos. de final del Rojo. Explicó que recibió mensajes amenazantes por el tema de la renovación de su contrato, que vence en junio.

Blanco tuvo un complicado arranque de temporada este 2022, con una lesión meniscal en la rodilla derecha, que le impidió ser parte del equipo durante casi 45 días. “La pasé muy mal. Me tuvieron que medicar con pastillas muy fuertes por esta situación de las amenazas. El hincha común tal vez no lo sabe, pero nunca estuvo en mi ánimo faltarle el respeto”, aclaró el jugador.

Sobre su situación contractual, dijo: “Estoy desde hace siete años y siempre quise quedarme acá. Si renuevo o no todavía no lo sé. Espero que pueda concretarse una reunión con mi representante durante esta semana”. “Entiendo que mucha gente pretende que me quede, pero de ahí a amenazarme con golpearme si no firmo la renovación es muy feo”, agregó.

Por su parte, Eduardo Dominguez, entrenador de Independiente, reconoció: “Necesitamos tiempo, pero entiendo el enojo de la gente. Aseguró que armar un buen equipo depende de ellos mismos. “La valentía de los jugadores nos llevará a saber lo que queremos, ser protagonistas de diferentes formas”, expresó el ex técnico de Colón de Santa Fe.

Independiente, tras perder el clásico con Racing durante la semana pasada (1-2), cayó al décimo lugar en la zona B de la Copa de la Liga Profesional, con apenas 7 unidades en igual cantidad de partidos. ”Ahora se nos viene una linda seguidilla de partidos”, consideró Domínguez, que concluyó diciendo: ”Debemos identificarnos con el compromiso que debemos asumir como equipo”.