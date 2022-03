Frigerio apuntó contra el Gobierno: "Quieren hacerle la guerra a la inflación con el campo como enemigo"

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Rogelio Frigerio, analizó este jueves las medidas que anunció el Gobierno nacional para combatir la inflación. Cuestionó que se pongan trabas a los sectores que producen en el país.

"El Gobierno quiere hacer la guerra a la inflación con el campo como enemigo", afirmó Frigerio, en diálogo con CNN Radio Argentina.

Y añadió: "Tropieza -el oficialismo- una y otra vez con la misma piedra y no aprende de sus errores. La presión fiscal no da para más y no puede continuar. Ahogan al que produce y genera divisas".

El ex titular del Ministerio del Interior señaló además que "ponerse de enemigo al que produce y exporta es muy poco inteligente".

"La política no puede ser siempre un palo en la rueda al que produce. Tiene que ser un socio y estar al servicio de aquel que trabaja y el sector productivo. Solo tocan la puerta para ver qué te pueden sacar y nunca para dar una mano", sentenció.