Todos quieren más policías y nadie dice para qué

¿Cuántas personas hacen falta para cambiar un foco?

Diez: una para sostener la bombilla y nueve para darle vueltas a la escalera.

El chiste se sigue utilizando con variantes de acuerdo a la nacionalidad cuando se habla de manera exagerada de recursos humanos. Y en materia de seguridad se piensa, o al menos eso se ve en los hechos, que el principal plan siempre pasa por tener mayor cantidad de recursos, tanto humanos como de infraestructura. A eso hicieron referencia tanto el presidente, Alberto Fernández, como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando el viernes encabezaron un acto en Plaza Independencia por la entrega de camionetas para la Policía. “Son muchas las cosas por hacer, pero esto no es para cagones. Fuerza a las Fuerzas de Seguridad y prepárense que van a seguir muchas más cosas para que puedan tener elementos para defender a una provincia tan linda como Tucumán”, dijo el siempre verborrágico ministro. El Presidente, más medido, prefirió hablar de trabajo. “La seguridad no tiene ideologías, no es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo, y el primer modo es prestigiando a nuestras fuerzas, a las provinciales y las federales”, indicó.

Veamos algunos datos para tratar de verificar si en cuestiones de seguridad, cantidad es igual a calidad. Suiza es uno de los países más seguros del mundo. Según el Índice de Paz Global 2020 del Instituto de Economía y Paz (IEP), Suiza es el décimo país más seguro del planeta. En los primeros lugares se encuentran Islandia, Nueva Zelanda y Portugal. Pero sigamos con Suiza. A nivel europeo está en el puesto 37 de 39 entre los países más seguros. Se trata de un país que cuenta con 9 millones de personas, y que tiene 219 policías cada 100.000 habitantes. Está lejos de ser el país de la Unión Europea que más presencia policial tiene. En Chipre, por ejemplo, hay 580 policías por cada 100.000 habitantes; en España, 524; en Grecia, 472; en Italia, 464; en Bélgica, 339; en Alemania, 300 y en Inglaterra, 222. ¿Tener más policías asegura mayor seguridad? Desde ya que no. En Europa, el país con mayor tasa de criminalidad es… Ucrania, con un índice del 50%. Le siguen Suecia, Francia e Italia. En el top 10 también están Rusia, Reino Unido y Bélgica. La mayoría atiborra de policías su geografía. Pero no es suficiente.

¿Qué pasa en el NOA? Salta tiene un policía cada 117 personas. Jujuy, 1 cada 93. Santiago del Estero: 1 cada 115. Catamarca: 1 cada 99. ¿Y Tucumán? 1 cada 157 personas. ¿Son demasiados números? Es posible, pero así se puede explicar que justamente no está en amontonar recursos la solución a la inseguridad. Pero en nuestro país, y en particular en Tucumán, seguimos creyendo que así podremos combatir a los delincuentes.

Las mismas palabras

El 10 de marzo asumió el nuevo jefe de Policía, Julio Fernández, quien reemplazó a Manuel Bernachi quien, entre otras cosas, distanciado del también nuevo ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, decidió dar un paso al costado. ¿Qué fue lo que dijo Fernández apenas terminó su juramento? “Vamos a trabajar en la prevención. Habrá más personal en la calle. Además tenemos que combatir con fuerza la droga. Detrás de este problema vienen muchos otros delitos. Es importante que la gente vea a los policías trabajando en la calle y recuperemos la confianza de la sociedad”. Su segundo, Sergio Sobrecasas, respaldó la misma idea: “nuestra Policía acentuará las medidas preventivas, que es lo máximo a lo que tenemos que aspirar”. Y el mismo gobernador, Osvaldo Jaldo, en su discurso, fue por el mismo camino: “tenemos una comunidad que cada día espera mucho más de nosotros. Hemos venido haciendo inversiones y realizando acciones, tanto en la seguridad preventiva como en las diferentes acciones que desplegamos a lo largo y ancho de la provincia. Pero sabemos que hay una comunidad que nos exige, y con razón, porque los tucumanos queremos vivir tranquilos”. En esa línea, el gobernador interino resaltó la incorporación de 100 vehículos oficiales, como también la inclusión de nuevos agentes y la titularización y ascensos dentro de la fuerza provincial. También destacó la incorporación de cámaras de seguridad en centros de monitoreo. “Necesitamos más policías en las calles para cuidar los bienes y el esfuerzo de cada uno de los tucumanos. Y ese es el desafío de la Policía de Tucumán”, indicó.

Todos hablan de números. De incorporaciones. De tener más. Pero nadie, al menos a la sociedad, le cuenta para qué. Qué vamos a hacer con esos policías. Cuál es el plan estratégico que se va a aplicar. Cómo harán para detener la ola de asaltos que a diario les impiden a los tucumanos vivir con la tranquilidad de la que habla Jaldo. Ministros de Seguridad y jefe de Policía hablan históricamente de la necesidad de mayores recursos. El discurso no cambia. Los resultados, tampoco.

Un último dato: en Suiza, el 89% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 79%. En Argentina, ese índice alcanza al 55%. Eso, la educación, también es parte fundamental de la seguridad. Entonces, volviendo al chiste: ¿cuántos policías se necesitan en Tucumán para brindar seguridad? Evidentemente, viendo los índices delictivos, la solución no está precisamente en acumular.