Cerruti sobre las críticas kirchneristas al Gobierno: “deberían preguntarse qué hacen ahí”

Mientras el presidente Alberto Fernández convocaba a la unidad de todo el frente oficialista, luego de los desacuerdos con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, cuestionó a los kirchneristas que critican al Gobierno y siguen formando parte de la gestión.

“Uno tiene que conocer sus límites y hasta cuándo permanecer o no, si esta postura es tan extrema. Vos mismo no te sentís parte. Si tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte qué haces ahí, qué te lleva a permanecer”, planteó Cerruti, en una entrevista a Radio 10 la portavoz, considerando como ejemplo al presidente del Banco Central, Claudio Lozano, quien criticó la estrategia del Presidente.

De esta manera, Cerruti se mostró en la misma línea que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien ayer le pidió a Lozano “razonar” y dejar de ir contra el mandatario. “Generalmente coincido con Aníbal”, comentó la portavoz oficial.

También habló sobre la carta de artistas e intelectuales que apoyan al Frente de Todos y critican al Presidente: "La leí y me parece que son debates sobre hacia qué lado hay que avanzar y profundizar y me parece muy sano que se den”.

Aseguró que esos debates “no tienen que asustar" y luego embistió: “uno después es gobierno y no puede dejar de gestionar porque se den los debates”.

Luego se refirió sobre la falta de diálogo entre el Presidente y Cristina Kirchner, tras haber revelado en conferencia de prensa que la vicepresidenta no respondió los mensajes del mandatario tras los ataques al Congreso: "No sé si Cristina y Alberto hablaron entre ellos. Uno no tiene que ser amigo para compartir un gobierno, se tienen que tener acuerdos políticos, me parece que lo más importante es llegar a esos acuerdos políticos. Hubo una diferencia política en torno al acuerdo con el FMI, quedó expresado en cómo se votó en el Congreso".