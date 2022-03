La respuesta de Flor de la V a los dichos discriminatorios de Amalia Granata y Carmen Barbieri

"Cuando lo vi el primer día, dudé si hablar del tema (...) pero cuento todo porque es algo que me atraviesa", expresó Florencia de la V esta tarde durante el programa Intrusos, desde donde decidió responder a las declaraciones de Amalia Granata y de Carmen Barbieri, quienes definieron como "privilegios" políticas públicas que garantiza el Estado hacia las personas travesti y trans.

El pasado lunes, durante el programa conducido por Barbieri "Mañanísima", la diputada por Santa Fe, Amalia Granata y la misma conductora hicieron fuertes declaraciones, donde aseguraban lo "privilegiada" que es la comunidad trans o afirmaciones falsas, como el "sueldo" a las personas trans.

"El Estado no nos está haciendo un favor sino que por primera vez, está ejerciendo una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal", expresó Flor de la V.

"No me sorprende lo de Granata pero tampoco lo de Carmen", continuó Flor de la V frente a cámara. "Porque creo que muchas personas tienen un pensamiento de la boca para afuera pero cuando suceden este tipo de cosas muestran que eso está escondido. Porque claramente hay una parte de la sociedad que cree que nos están haciendo un favor dándonos las hormonas", sostuvo.

"Yo no sé de presupuestos pero lo que sí sé como persona trans es que pago una obra social carísima y que desde enero estoy peleando para que me den mis hormonas. El Estado no nos está haciendo un favor sino que por primera vez en 40 años, está haciendo una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal", argumentó firme.

"Nosotras pensamos que con la Ley de Identidad de género (2012), vos ibas a poder ir a un lugar con tu DNI y obtener trabajo. Y es algo que no pasó. Por eso hablo puntual de lo de Granata y Barbieri. Sentimos que si el Estado no se pone en marcha para que podamos trabajar, nuestro colectivo va a seguir siendo vulnerado. Es algo que está sucediendo pero muy lentamente", concluyó tajantemente De la V.