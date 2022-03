Amalia Granata: "mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans"

La diputada nacional, Amalia Granata, generó una nueva polémica. Esta vez generó revuelo por su postura sobre los tratamientos que el Estado le brinda a las personas trans. "Mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans", lanzó en una entrevista con el periodista Ángel De Brito.

Durante la charla, el periodista le consultó a Amalia Granata por qué consideraba que estaba mal que el Estado se haga cargo de los costos de un tratamiento de hormonización a una persona trans. Ella fue contundente en su respuesta. "Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans", remarcó la legisladora por Santa Fe.

Granata enfatizó que las personas tendrían que costear sus medicamentos de hormonización. "El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización", sentenció.

"Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente", había afirmado en el programa de Carmen Barbieri. Estos dichos indignaron al hijo de presidente Alberto Fernández, conocido en las redes sociales como Dyhzy.