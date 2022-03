More Rial posteó una selfie con su nuevo novio y le sumó un picante mensaje

Hace pocos días, la hija de Jorge Rial hizo público su relación con el cantante de cuarteto "El Maxi", luego de los rumores que circulaban acerca de su posible romance con su abogado y amigo Alejandro Cipolla.

Luego de que Maxi expresara lo feliz que se siente junto a More Rial, la hija del conductor compartió en una historia de Instagram una serie de románticas fotos con su pareja. Primero fue todo puro amor en las imágenes: "Solo vos", "Gracias por tu amor", "Ahora mi mundo es otro", había expresado junto a las fotos más lindas con el músico de cuarteto, donde se los ve felizmente enamorados.

Pero además de las frases románticas, Rial dejó un certero mensaje en una de las imágenes: "Para tu ex, la dolida". El breve texto llamó la atención de sus seguidores que no tardaron en suponer que More Rial se lo dedicó a la ex de su actual pareja.

La hija de Jorge Rial ya había sido polémica en redes hace algunas semanas, por una serie de posteos a través de twitter con “indirectas”, sin aclarar hacia quién iban dirigidas ni dando mayores detalles y que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. “Me viene a bardear a mí, pobrecita”, “Seguí cog… por plata, mamu, y que te sigan humillando”, “Por lo menos, yo le di algo y no le sirvo para una noche” compartió More Rial en la red social.