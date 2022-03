Cada uno de los 21.000 censistas visitará 32 viviendas, en promedio, durante el día de la consulta

El Censo Nacional 2022, en la modalidad presencial se realizará el 18 de mayo, feriado nacional garantizado por el Decreto 42/2022. Ese día, los censistas visitarán todas las viviendas del país entre las 8 y las 18. El relevamiento implica un movimiento de personal que será coordinado y supervisado, a nivel nacional, por el Indec, y a nivel provincial, por la Dirección de Estadísticas y Censos, que conduce Raúl García.

El funcionario explicó a LAGACETA.com que la estructura censal se conforma de la siguiente manera:

- 17 Jefes de Departamento (ya fueron seleccionados en diciembre del año pasado).

- 191 Jefes de Fracción (en su mayoría directores de escuelas y supervisores).

- 2.200 Jefes de Radio (también son directores de escuelas y supervisores).

- 21.000 censistas.

¿Por qué eligen a los docentes?

García, en su rol de Director de Estadísticas y Censos de Tucumán, detalló que el orden de prioridad se otorgó a directores de escuelas, supervisores y docentes porque son personas que conocen la zona -dijo-, enseñan en ese lugar, conocen a las familias, saben dónde ubicar el lugar y eso esa una ventaja.

"Si no completamos con docentes, porque es optativo -aclaró-, en segundo orden entran empleados públicos y estudiantes universitarios residentes en la zona. Si me faltan dos censistas en La Florida, no puedo mandar dos reemplazos de Monteros. Si aún así no se cubriera la estructura censal apelamos a voluntarios residentes en la zona -agregó-. Para reclutar voluntarios, el Indec ya cerró la etapa de inscripción", precisó.

¿Cuánto cobrarán los censistas?

La tarea de los censistas es retribuida con un pago de $ 6.000 en total. Esto comprende $ 1.500 por la capacitación aprobada y $ 4.500 por el trabajo el día del censo. Una vez finalizado el censo, el sistema informático se completará con los datos de los censistas y, calculamos que en menos de un mes, se abonará por vía del Correo Argentino.

¿Cuántas viviendas deben visitar?

El segmento censal contiene un determinado número de viviendas.

- En la zona urbana será de un promedio de 32 viviendas a visitar por cada censistas durante esa jornada

-En la zona rural serán 14 viviendas, por la dificultad que representa la distancia entre casa y casa.