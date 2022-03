Seguridad: piden más recursos para Yerba Buena

Habitantes, autoridades, comerciantes y policías de Yerba Buena vivieron dos semanas intensas. El debate por la seguridad se recalentó de manera repentina. Pero, con números en manos, es posible determinar muchas cosas. Por ejemplo, el delito contra la propiedad más común de la vecina ciudad es el robo de pertenencias de los automóviles que se dejan estacionados en la vía pública, según los números que manejan las autoridades del área.

Podría decirse que es una situación inédita o por lo menos poco común. Los números de hechos de inseguridad reconocidos oficialmente por el Gobierno coinciden con los de la Cámara de Comerciantes de Yerba Buena. El promedio es de 3 a 4 por día, según los registros que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. “Es el mismo número que tenemos nosotros. Lo importante es que se siga trabajando para que bajen aún más. Ese el desafío”, indicó Esteban Lamontanaro, titular de la entidad.

Según el informe oficial, entre octubre y febrero, en las tres comisarías de esa localidad, ingresaron 1.435 denuncias, de las cuales, 682 (alrededor del 47%), estaban vinculadas a delitos contra la propiedad. El resto son exposiciones por violencia de género, conflictos intrafamiliares e intravecinales. En el informe del mes de febrero se consignaron 120 hechos, es decir, cuatro por jornada. “Y Yerba Buena es especial, las exigencias son mucho mayores. Te puedo asegurar que esos números son muchos más importantes en ciudades como Villa Mariano Moreno, Alderetes o Las Talitas. Pero aquí pasa algo y ya se comienza a correr el rumor que alimenta preocupaciones”, insistió Pablo Olea. “Todos nos quedamos espantados con lo que sucedió en el barrio Viajantes. Hasta se pensó en hacer una marcha, pero después se descubrió que fue un autorobo y todo quedó en la nada”, añadió.

En el informe mensual de febrero se consignó que en la llamada “Ciudad Jardín” se produjeron 63 robos de objetos del interior de un auto; 21 arrebatos/motoarrebatos; 16 asaltos; 11 hurtos o robos en vivienda sin moradores; 4 casos de oportunistas, 4 hurtos o robos en viviendas con moradores y 1 robo de un vehículo. En comparación a enero, la disminución de delitos contra la propiedad llegó al 7,7%

Las eternas cifras en negro no están contempladas en ese informe. “Siempre le pedimos a los vecinos que realicen la denuncia para que podamos perseguir a los autores y trabajar en operativos de prevención. Estos datos son los que aparecen en el Ministerio Público Fiscal porque se las toma a través del sistema de denuncia digital”, explicó el comisario Carlos Daniel Ruiz. “Queremos trabajar a la par de los vecinos y de los comerciantes. Nuestra meta es que logremos coordinar acciones conjuntas para bajar aún más los índices”, indicó el jefe de la Unidad Regional Norte Joaquín Girbeaux. “Alentamos a los integrantes de la cámara y a los vecinos a que denuncien los casos de inseguridad porque es la única manera que tenemos para saber dónde estamos parados. Pero también le dijimos a las autoridades que mejoren aún más los sistemas de recepción de demandas”, agregó Lamontanaro en una entrevista con LA GACETA.

Diferencias

“Siempre obtuvimos una buena respuesta por parte de los funcionarios policiales. Sabemos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero es hora de que tengan más porque Yerba Buena, es un municipio que no tiene industria, pero sí una actividad comercial igual o más importante que la capital”, agregó el presidente de la Cámara. Y empezó a enumerar: “casi todos los bancos que operan en la provincia tienen su sucursal; tres shoppings; más galerías que en el centro, concesionarias y, fundamentalmente, una vida nocturna que aportan los locales gastronómicos único en toda la provincia”.

“Los menos de 100 policías que están destinados no alcanzan. Hay que comenzar a trabajar de otra manera para acabar con los problemas de inseguridad. Los números no son tan malos, pero tampoco nos podemos conformar con eso. Hay que trabajar. El año pasado el intentente Mariano Campero prometió que en abril estaría funcionando el centro de monitoreo, pero ya está un paso de cumplirse un años de ese anuncio y no funciona. Todos debemos hacer el esfuerzo”, finalizo el dirigente.

Delitos de febrero

63 robos de pertenencias del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

21 arrebatos o motoarrebatos.

16 asaltos cometidos con armas de fuego o blanca.

11 hurtos o robos sin moradores en las viviendas.

4 casos de ataques de oportunistas.

4 hurtos o robas con moradores en la vivienda.

1 denuncia del robo de un vehículo se denunció.