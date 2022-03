“Voces de radio” se alzó con el Martín Fierro Federal

Una producción tucumana fue la ganadora del Martín Fierro Federal, el premio que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (Aptra) a las realizaciones de radio y televisión hecha en las provincias.

“Voces de radio” se emitió por LV12 Radio Independencia el año pasado, como resultado de una investigación que viene llevando hace varios años Juan Manuel Albornoz, y con la coconducción al aire de Christian Carrizo, sobre la historia de la radio en Tucumán para rescatar desde la génesis hasta el presente a quienes marcaron una identidad local y dejaron su huella en la memoria del público.

En la gala realizada el sábado en Catamarca, el programa fue el único tucumano vencedor (también estaba nominada “Las mangas del chaleco”, en la categoría Programa Periodístico). “Voces de radio” se impuso a “Fotos de radio - 100 años de amor” de la emisora La Diez Trece Radio Chilecito 101.3- (La Rioja) y a “Crónica de un año inesperado”, de Radio Continental Córdoba.

En el inicio de la ceremonia, el presidente de la Aptra, Luis Ventura, calificó a los galardones como “el premio más importante de la Argentina”, y sostuvo que en el país “siempre habrá un micrófono, una cámara y gente trabajando en el mundo de la comunicación”. El periodista recordó al conductor rosarino Gerardo Rozín, quien falleció el viernes. “Fue un remador, un creativo, un laburante honesto, que conoció todo el espinel de la profesión en los medios”, dijo.

La gala fue conducida por Karina Mazzocco y Roberto Funes Ugarte, se consagraron 38 categorías diferentes y el Oro recayó sobre el programa televisivo “Primera edición”, que se emite por Canal 8 de San Juan.

Plácido Paz y Golo

“Nuestro programa está basado en una idea de Plácido Paz (seudónimo de Carlos Alberto Passegi, uno de los principales referentes de la radiofonía tucumana de la segunda mitad del siglo pasado), quién en una oportunidad le dijo a Albornoz: ‘Nos cuentan las historias de las radios porteñas como si nosotros no tuviéramos una’. De esa frase nació el programa: ‘Días de radio’, conducido por Plácido y por Juan Carlos Golo”, recuerda Carrizo.

En sí, la investigación para realizar un documental sobre las radios tucumanas comenzó en 2013, pero se frenó en su etapa final por falta de presupuesto. “Cuando charlé con Juan Manuel y me contó de su trabajo, inmediatamente me sume a su pasión y lo animé a que hagamos este programa. Actualmente, todo lo relevado está siendo volcado en un libro escrito por Albornoz, quien es el alma del proyecto”, destacó Carrizo a LA GACETA.

“Están los materiales sonoros que me brindaron muchos entrevistados. Un ejemplo, Osvaldo Massini (eterno y reconocido locutor de LV12 fallecido en 2020), que un día vino a mi departamento con una bolsa con facturas y otra enorme negra de residuos para consorcios, de las más grandes, llena de CD’s, cassettes y cinta abiertas que tenía antiguas grabaciones de los años 50 hasta mediados de los 80. ‘Sé que cuando muera los van a tirar… te los regalo porque sé que vos, al menos, los vas a escuchar’, me dijo. También obtuve mucho material de Plácido, Golo y Sergio Clúa (ex locutor de Radio Nacional y LV7 y ex director de CCC y Radio Universidad)”, resaltó Albornoz, quien llegó a meterse a los contenedores de basura para rescatar lo que en LV7, LV12 y Nacional habían tirado. “Otras personas también habían advertido esto y levantaron material; cuando se enteraron que estaba investigando me los hicieron llegar”, reconoce.

“En la radio de hoy no hay mucho espacio para programas de este estilo, por eso vaya nuestro agradecimiento a los directivos de LV12 por brindarnos el espacio”, agregó Carrizo en torno a las entregas que se emitieron los martes a las 20 durante 2020, con Pablo Apás como operador y Víctor Hugo Galván de locutor.

“Como hay mucho material que quedó fuera de los programas, este año tenemos pensado hacer una segunda parte de ‘Voces de radio’. Es que este medio, más allá de la existencia de muchos formatos nuevos para comunicar, sigue siendo un muy potente que te permite llegar a comunidades alejadas y es compañía. Además puede aggiornarse perfectamente con las nuevas tecnologías; la radio se reinventa y resurge”, concluyó.