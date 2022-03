El final anunciado de Los Beatles a través de una gran canción

“Let it be”, considerada una de las mejores canciones de la historia, fue publicada por The Beatles el 6 de marzo de 1970.

La frase, traducida como “déjalo ser” o “déjalo estar”, al transmitir la idea de desprendimiento y de aceptación ante los hechos de la vida, parece decir también que ya era tiempo de dejarlos ser a Paul McCartney, John Lennon, Ringo y George Harrison.

Lanzada en el álbum del mismo nombre, fue escrita por McCartney y compuesta con la participación de Lennon.

“Tuve un sueño en los años sesenta en el que mi madre, que murió, vino a mí y me tranquilizó diciendo ‘let it be, let it be…’. Esa fue una de las noches que más ha marcado mi vida, por lo que necesitaba dejarla reflejada en una canción”, le confesó McCartney a James Corden en su popular programa con entrevistas sobre un auto.

El sueño que tuvo McCartney, lo inspiró a trabajar en este tema, tal y como había ocurrido unos cuantos años antes con “Yesterday”. No eran buenos tiempos para la banda de Liverpool: las tensiones habían empezado cuando se grabó “El álbum blanco” (1968).

La situación afectaba mucho a Paul, por lo que John agarró las riendas de The Beatles. A pesar de todo, McCartney comenzó a trabajar la canción con el resto de la banda, en diversas sesiones, en 1969.

En un principio el álbum se iba a llamar “Get Back (Volver)”. En el libro “Los Beatles, en el final”, señala: “fue tocada varias veces en los estudios Twickenham y también en Apple. El 31 de enero de 1969 se decidieron por la toma 27 de aquel día”. Después de todo, quisieron quedarse con las palabras que marcaron el sueño de Paul: “Let it be”. Un soplo de aire fresco, de aliento y de esperanza. Algo que necesitaba toda una generación.

De allí surgieron las únicas sesiones de The Beatles filmadas. Parte de ellas se ven en los 80 minutos de la película “Let It Be” (1970). Pero cientos de fotografías y más de 60 horas de película inéditas y 150 horas de grabaciones salieron a la luz de la mano de un libro y con el estreno de la serie documental “The Beatles: Get Back”, dirigido por Peter Jackson y emitido en exclusiva en Disney +.

La celebración

El 50 aniversario del álbum “Let it be” se celebró con la publicación de una edición especial, que incluye grabaciones inéditas en estudio.

En todas las plataformas digitales está la versión de 2021 de la composición; el mix de Glyn Johns de “For You Blue” (1969) y la primera actuación de “Don’t let me down” desde una terraza.

La edición especial sigue la modalidad de las anteriores ediciones ampliadas de los discos de “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (2017), “The Beatles White Album” (2018) y “Abbey Road” (2019).

Tal como en ellas, también incluye la remezcla del álbum a cargo de Giles Martin y Sam Okell en estéreo y Dolby Atmos extraídas de la sesión original, además de ocho grabaciones en azotea, y 27 grabaciones de sesión nunca antes publicadas.

Un poco triste

“Siempre había pensado que el filme original de ‘Let it be’ era un poco triste porque trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que teníamos entre nosotros”, escribe McCartney en su prólogo para el libreto incluido en la edición especial de Let it be.

Justo la semana antes

En abril de 1970 McCartney declaró en una gacetilla que el sueño había terminado y que Los Beatles ya eran pasado. De esa manera anunciaba el lanzamiento de su primer álbum solista, justo una semana antes que la fecha en la que “Let It Be” llegaría a las disquerías.

La noticia no les cayó nada bien a los demás -hasta entonces - Beatles, y precipitó el final del cuarteto que cambió la historia de la música popular universal.

Más de cinco décadas después las canciones del álbum siguen invitando a escucharlas de nuevo y a resignificarlas.





Let it be (Déjalo ser)



Cuando tengo momentos de angustia

madre Mary se acerca a mí

diciendo sabias palabras, déjalo ser.

Y en mis horas de oscuridad

ella se queda delante de mí

diciendo sabias palabras, déjalo ser.

Déjalo estar, déjalo ser.

Y cuando los desconsolados

que viven en el mundo se pongan de acuerdo

habrá una respuesta, déjalo ser,

porque aunque vivan separados

todavía hay una posibilidad de que puedan ver,

habrá una respuesta, déjalo ser,

déjalo ser, déjalo ser,

susurrando sabias palabras, déjalo ser

déjalo ser, déjalo ser,

susurrando sabias palabras, déjalo ser.

Y cuando la noche está nublada

todavía hay una luz, que brilla sobre mí,

que brilla hasta mañana, déjala ser.

Me despierto al sonido de la música

la madre María se acerca a mí

diciendo sabias palabras, déjalo ser,

déjalo ser, déjalo ser,

habrá una respuesta, déjalo ser

déjalo ser, déjalo ser,

susurrando sabias palabras, déjalo ser.