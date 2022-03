Santi Maratea dijo que su próxima colecta será para viajar a Corrientes en jet privado

Luego de haber realizado una colecta millonaria para ayudar a las personas afectadas por los incendios en Corrientes, Santiago Maratea anunció que viajará a la provincia.

El influencer dijo que su próxima colecta será para viajar en jet privado a Corrientes. El joven anticipó que una vez que termine de distribuir el dinero, hará una colecta para él.

"Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute", señaló.

Maratea aseguró que a él solo le interesa ayudar y tras mover el dinero para comprar lo que necesitaba cada cuartel de bomberos mostró el recibo en sus redes. Ahora anunció que a cambio pedirá una de las prendas de la colección conjunta que presentó Adidas con Gucci.

El joven utilizó además sus redes sociales para informar qué hizo con todo el dinero recaudado para Corrientes, que fue terriblemente afectada por los incendios. Ya compró un camión con capacidad para 8.500 litros de agua, ocho camionetas, y ahora enviará pasto y fardo para los animales.

El plan superó las expectativas de entrada. Maratea estimaba juntar 15 millones de pesos en una noche, una cifra minúscula al lado de lo que se terminó reuniendo: más de $180 millones.