Alto El Puesto: miedo a las crecientes y a los delincuentes

En Alto El Puesto, además de la escuela 295, funciona la 363 Isaías Nougués. Tiene tres niveles: inicial, primario y secundario. El establecimiento está a más de tres kilómetros del socavón, pero no escapa a los avatares que generan las inundaciones frecuentes y, como si esto resultara poco, la inseguridad. “El camino de acceso a esta zona se inunda con frecuencia y a veces resulta imposible ingresar al establecimiento. Y también en ocasiones se complica volver a casa cuando nos sorprende la lluvia”, contó Pedro Díaz, docente del secundario. Hace pocos días algunos maestros tuvieron que pernoctar en el local ante la llegada inesperada de una creciente. En las épocas estivales son problemas de casi todas las semanas y se constituyen en una odisea.

El drama se revela también a través de los alumnos. En estos días el 50% de los matriculados aún no concurrieron a clases por el mal estado de los caminos. Amén de los problemas que generan las lluvias, aparece el de los robos que todos los años causan pérdidas importantes de muebles, sanitarios, equipos de audio, utensilios del comedor escolar y material didáctico. Los ladrones no dan respiro en la zona. Ayer a la madrugada ingresaron y se alzaron con computadoras y otros elementos de valor. Díaz dijo que ahora no puede hacer funcionar el comedor para sus alumnos tras sufrir el robo de ollas y otros elementos para cocinar. Ahora se comenzó a enrejar el edificio.