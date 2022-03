Natación sancionará al jugador que agredió a un rival de Lince

Parecía una final más. Si bien era por un torneo de preparación, lo que pasó en el partido entre Lince y Natación lejos quedó de lo meramente deportivo: un pisotón en la cabeza por parte de un jugador “blanco” (cuya identidad se mantuvo en reserva) sobre Bruno Raffo desató unos cruces de manos desde ambos lados y el repudio de todos los presentes aquel día en el Parque Guillermina y de los que luego vieron el video de la acción. Una vez más el rugby queda en el ojo de la tormenta por una actitud contraria al espíritu del deporte. “No podemos creer lo que hizo este jugador. Es un excelente chico. No sabemos qué es lo que pasó. Ni una amarilla tuvo desde que juega. Nunca había hecho nada desleal”, comentó una fuente de Natación. “El club sancionaría al jugador por tiempo indeterminado. Eso lo decidiremos mañana (por hoy). Estamos en total desacuerdo con lo que hizo, como club que transmite valores”, comentaron.

Marcelo Cobalán Costilla, presidente de la URT, aseguró tener “mucha tristeza, porque el rugby no tiene espacio para esas reacciones. La Unión, a través de sus respectivas comisiones, tomará las medidas del caso. Voy a intentar hablar, tanto con el jugador agredido como el agresor. Estoy plenamente seguro de que este último está arrepentido. Son situaciones que no las queremos vivir, pero hay que ocuparse”, resaltó Corbalán Costilla.

El jugador que propinó el pisotón por el momento no quiso dar su opinión. Sólo atinó a decir que ya había hablado con quién correspondía. Sus más cercanos aseguran que está arrepentido. En tanto Raffo, el agredido, sólo dijo que “fue una acción innecesaria. Desafortunada. Él reacciona mal cuando yo lo tenía agarrado de la pierna”, comentó. Sin embargo aclaró que todo “quedó ahí. Él me pidió disculpas. Que no fue con la intención de hacerme daño, sino que quería salir de ahí. En ese momento no vi bien, solo sentí el golpe”. De todos modos, prefirió dar por terminado el tema.