Una tenista ucraniana huyó desesperada de su país y dejó un contundente mensaje

Cada vez son más los ucranianos que escapan del país, ya que temen por sus vidas a causa de la guerra a la que se están enfrentando ante la ofensiva rusa. En este caso fue la tenista ucraniana Dayana Yastremska la que tomó esta dura decisión y generó conmoción por los contundentes mensajes de despedida que dejó en sus redes sociales antes de partir.

La deportista compartió una serie de imágenes y videos donde se la puede ver a ella y a su hermana Ivanka despidiéndose de sus padres, listas para partir hacia Polonia.

Después de pasar dos noches en el estacionamiento subterráneo, mis padres tomaron la decisión a toda costa de enviarnos a mí y a mi hermana pequeña fuera de Ucrania, manifestó la tenista, y agregó: “¡Mamá, papá, los queremos, cuídense mucho! ¡Te amo mi país! Ucranianos, cuiden sus vidas”.

Desde el comienzo de esta guerra Yastremska comenzó a publicar en su cuenta de Instagram como se sentía respecto a este conflicto bélico que atraviesa su país. “¡Cuánto dolor y miedo!

Estoy en mi ciudad natal y me quedo con mi familia. No he salido de casa para hacer mi trabajo favorito. ¡Hay una guerra en Ucrania! ¡Los amo a todos y creo genuinamente que la paz se restablecerá pronto! ¡Manténganse a salvo!”, publicó la joven junto a una imagen de la bandera de Ucrania.