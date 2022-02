Julieta Prandi reveló la determinante decisión que tomó su hijo mayor

Hace tres años Julieta Prandi denunció por primera vez su ex marido, Claudio Contardi, por la violencia a la que era sometida junto a sus dos hijos, Mateo (11) y Rocco (7). Desde ese momento esperó una respuesta favorable de la Justicia para resguardar la integridad física y psíquica de los menores. Finalmente, eso ocurrió el 24 de febrero cuando comenzó a regir una suspensión del régimen de visitas y una restricción perimetral.

Antes de conocer esta decisión el mayor de los chicos le expresó a la modelo que tomó una determinante decisión, dejar de portar el apellido de su padre.

Prandi fue notificada por la Justicia sobre la determinación que tomó la jueza Marcela Silvia Rama luego de escuchar los testimonios de los menores y la modelo. Por sesenta días, rige la suspensión del régimen de visitas, que estaba activo a pesar de las denuncias, y una perimetral que prohíbe el acercamiento del empresario hacia ellos tres.

La modelo celebró esta nueva decisión de ser escuchada tras el calvario que vivió, además habló de la tranquilidad que tanto ella como Rocco y Mateo sienten. "Desde que les conté de estas suspensiones mis hijos están felices, más tranquilos. Porque hasta ahora no había un papel que los resguardara y ellos se veían en una situación de que si aparecía el padre era un tironeo. Tenía que aparecer la Policía, siempre fue violento", reveló en con Intrusos.

En ese sentido, explicó que antes de esta medida, su hijo mayor ya había tomado una determinación, no llevar legalmente el apellido de su padre. Por este motivo, será el próximo trámite que harán judicialmente. "Este año se va a hacer esto, visto que ya puede hacerlo y lo tiene completamente decidido. Es uno de los pasos que vienen ahora", dijo, y explicó que Rocco podría tomar la misma decisión que su hermano.

Una vez más, la modelo dejó en claro que siempre escuchará a los dos niños en busca de su bienestar y con el objetivo de que no vuelvan a atravesar nada parecido. "Me tocó atravesar la angustia de ver a mi hijo mayor, cuando no quería irse de casa para ir a lo del padre. Se empezaba a sentir mal y volvía muy angustiado y lloraba. Muchas cosas pasaron en esa casa, Mateo se animó a contarlo mucho después, porque estaba amenazado", recordó.

Claudio Contardi, por su parte, decidió romper el silencio públicamente y en enero brindó una única entrevista para el canal de Youtube de la ONG Infancia compartida y respondió a las acusaciones en su contra. "Los problemas empezaron a surgir desde que los nenes hicieron ver que querían estar más tiempo conmigo y la pasaban bien", expresó.