Juana Viale posó en los campos incendiados de Corrientes y la criticaron

Recientemente, Juana Viale se trasladó hacia la provincia de Corrientes para interiorizarse sobre la emergencia que tiene lugar tras los múltiples focos de incendio. En los últimos días brindó declaraciones al respecto y difundió la situación, pero esta vez compartió una polémica foto que le produjo una ola de críticas.

Como muchos artistas y figuras del entretenimiento, la nieta de Mirtha Legrand se mostró afligida por las imágenes que se difundían constantemente advirtiendo la crisis. Animales huyendo de su hábitat natural y familias evacuando distintas localidades fue lo que signó los peores momentos.

En esta ocasión, Juana se tomó una foto en la que se la puede ver con una gran pluma en su cabello sosteniendo un flor con las manos. El momento fue capturado mientras posa en un enorme campo hecho cenizas.

La imagen causó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos celebraron su compromiso al haber viajado hasta el lugar donde se suscitan los incendios para exponer la situación, otros directamente criticaron su posteo y aseguraron que se trató de un montaje.

“Brotará la vida”, escribió la actriz en su publicación, que cosechó casi 50.000 “Me gusta” y miles de interacciones.

Días atrás, Juana brindó más detalles en comunicación con el periodista Eduardo Feinmann en el programa “Alguien tiene que decirlo”, de Radio Mitre.

“Amo la naturaleza y cuando vi los incendios, no me gusta que me cuenten las cosas y vine a verlo con mis propios ojos. No me gusta que me vendan gato por liebre”, había contado tras visitar algunos campos.

“Acá existe la cultura del fuego, también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos”, comentó sobre el mismo tema.