Alejandro Molinuevo: “no nos llega todo el dinero que nos corresponde”

El abogado Alejandro Molinuevo cumple esta semana tres meses de gestión frente al municipio de Concepción. Asumió como intendente en reemplazo del diputado nacional Roberto Sánchez y siente que su desafío es dar continuidad a un plan de trabajo nutrido de múltiples frente de obras. A pocas horas de brindar su mensaje de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, el referente de Juntos por el Cambio (JxC) trazó un balance para LA GACETA.

- ¿Cómo vivió estos primeros meses de gestión?

- Es una responsabilidad enorme que tomé con la mayor seriedad. Me gusta, no es nada fácil. Esta es una ciudad en la que los pobladores exigen a sus gobernantes y en buena hora que sea así, siempre estamos dispuestos a escucharlos. Los vecinos vienen a la intendencia, charlamos y buscamos soluciones. Proyectamos obras y hay un número importante en ejecución. Relanzamos una gestión exitosa que dejó Sánchez y hay que mantenerla. Hay un equipo con una línea de trabajo que se la respeta.

- ¿Cómo es la relación con el gobernador Osvaldo Jaldo?

- Es correcta. Ha entendido que Concepción es una ciudad que no obstante tener otro signo político, es muy importante y no puede ser ninguneada. Siempre vamos a estar reclamando lo que a cada habitante le corresponde. Hemos pedido de muy buena manera la mejora de la coparticipación y la posibilidad de hacer reemplazos en la planta de permanentes. Sabemos que estamos en el Pacto Social y aparecen reclamos de empleados por el cambio de categoría y el ingreso a planta que no podemos hacer. Todo esto está limitado por una ley provincial que data de muchos años y que hace muy difícil salir del pacto, porque no nos llega todo el dinero que nos corresponde.

- ¿Se siente condicionado por el ex intendente y actual diputado Sánchez?

- No, para nada. La relación con él es de mucho respeto y de un diálogo fluido. Ha demostrado en lo que va de mi gestión un total respeto a la independencia en las decisiones. Para nada ha influido en estas e incluso asistió y me felicitó de algunas designaciones. Siempre el debate de idea es sano y hablamos de lo que pasa en el país, en la provincia y la ciudad. Somos dos personas que tenemos un fuerte amor por la ciudad. Y eso nos une. Siempre preocupados por el crecimiento de Concepción.

- Y los une también un proyecto político...

- Si, se está en un proyecto muy importante. Sánchez tiene el sueño de transformar Tucumán. Creo que es una alternativa seria y confiable. Es la mejor propuesta para los tucumanos. Y no lo digo de manera subjetiva, sino que hablo con lo que está a la vista de lo que hizo en la ciudad. A la capacidad que tuvo cuando fue legislador ahora se suma a la que exhibe como diputado nacional. Tiene todas las cualidades para producir el cambio cultural que necesita Tucumán para salir adelante.

- ¿Se propone postularse para continuar como intendente?

- Hay un equipo que viene trabajando y que ha tenido éxito en sus acciones y puso al municipio por encima de sus intereses. No ha venido a servirse sino a servir. Por eso creo que vamos a tratar de darle continuidad a ese equipo, presentándome como candidato.

- De todos modos todos se sienten con derecho a pelear por sus aspiraciones. ¿Cómo piensa definirlas?

- Para definir la falta de consenso Juntos por el Cambio está elaborando una carta orgánica que va a establecer la forma de elección legítima de los candidatos. En Tafí del Valle se habló de reglas claras, de sumarnos y de que la propuesta vaya por encima de los nombres. A través de la carta orgánica se redactaría un sistema de elección de representantes para que todos al final vayamos en el mismo sentido. Y así tengamos la esperanza de derrotar a un oficialismo que desde hace mucho está gobernando en Tucumán en base al clientelismo.

- ¿Y qué se espera de Ricardo Bussi?

- No me gusta hablar de nombres sino de la fuerza que existe y en la que el apellido Bussi tiene su peso. Y si FR está dispuesta a sumarse en base a las reglas claras que va a establecer JxC en ese sentido, particularmente no tengo ninguna objeción al respecto…