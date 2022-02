"Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es": el enojo de Juana Viale por los incendios

La situación en la provincia de Corrientes es devastadora. Los incendios en distintas localidades se tradujeron en la muerte de cientos de animales nativos, daños en las enormes extensiones de suelo donde el fuego arrasó con todo y en la desesperación de la mayoría de los argentinos por las fatídicas escenas.

La conmoción superó todas las esferas y un gran grupo de artistas, actores y personalidades del espectáculo decidió unirse para brindar apoyo. Una de ellas fue Juana Viale, que no se conformó con mirar todo a la distancia y, en su lugar, armó las valijas y viajó al lugar de los hechos.

La nieta de Mirtha Legrand dialogó sobre su experiencia con el periodista Eduardo Feinmann en el programa “Alguien tiene que decirlo”, de Radio Mitre.

“Amo la naturaleza y cuando vi los incendios, no me gusta que me cuenten las cosas y vine a verlo con mis propios ojos. No me gusta que me vendan gato por liebre”, dijo Juana tras haber recorrido algunas de las zonas afectadas.

“Acá existe la cultura del fuego, también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos”, indicó.

También explicó que hay que considerar la fuerza de “la sequía, la mano del hombre y también la naturaleza”. “Ayer cayó un rayo al lado nuestro y se empezó a incendiar la tierra”, contó.

En otro tramo de la entrevista, el periodista bromeó sobre la gestión del presidente de la Nación. “Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es. Debe estar ocupado en otras cosas”, le replicó Juana.

Finalmente, la actriz decidió tomarse un momento para hablar sobre el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.“Cabandié es una persona que no sé si es idónea en el tema. Me imagino que ahora se está poniendo en tema de lo que está sucediendo. No hay que minimizar el ministerio. Durante esta gestión y en otras gestiones también ha sucedido que no hay gente idónea”, cerró.