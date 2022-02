El presidente de Ucrania: un humorista que ahora debe hacerle frente a Putin y la guerra

El presidente de Ucrania es Volodímir Zelenski. Y le toca enfrentarse a Vladimir Putin en la guerra que le declaró Rusia. Es un ex actor cómico muy popular. Tiene 41 años. En su primera experiencia política, arrasó con los votos.

El humor está presente (o puede estarlo) en cualquier situación de la vida. Ahora mismo nadie va a tomarse livianamente algo tan duro como la guerra que le declaró Rusia a Ucrania, pero la realidad es que el humor está presente en este conflicto. Al menos lo está en el pasado reciente del presidente de Ucrania, que mientras intenta analizar la contraofensiva de los ataques que recibe de su vecino, es analizado hasta el último detalle teniendo en cuenta que se trata de un ex comediante de apenas 41 años.

Hablamos de Vlodímir Zelenski que fue elegido en su cargo en 2019 por más del 70% de los votos. “Su única experiencia cercana a la política antes de llegar a presidente es haber interpretado a un presidente en el programa cómico de televisión llamado ‘Servidor del Pueblo’”, reflexiona el diario El Cronista.

De hecho, se recuerda, para la campaña presidencial su partido político adquirió el nombre del show que protagonizaba y el éxito estuvo a la vista: le ganó por el doble de votos a su contrincante, quien ya estaba en el gobierno.

“Soy un ucraniano más, no pertenezco a la casta política”, se cansó de decir en campaña Zelenski. El actual presidente intentó convertir su falta de experiencia en algo a su favor y también lo logró. “De hecho, durante la campaña, el ‘outsider’ de la política evitó hacer promesas para no decepcionar a los votantes. Sus discursos fueron, prácticamente, atacar a su contrincante”, recuerdan en la nota. “Sin promesas no hay decepción”, repitió hasta el hartazgo.

El comediante no llevó a cabo actos masivos ni le habló a multitudes como suele verse. Muy bien entrenado por su equipo, solo se dirigió a los ciudadanos a través de las redes sociales.

Pese a que se recibió oficialmente de abogado en Universidad Económica Nacional de Kiev, Zelenski trabajaba exclusivamente desde 1997 como actor, guionista y productor en la productora Kvartal 95, donde estuvo hasta 2003. En aquellos programas, su blanco favorito de burla era Petro Poroshenko, el rival al que vencería en las elecciones luego. ¿Se animará a hacer algo así con Vladimir Putin?

Por su trayectoria en el mundo del espectáculo, Zelenski ganó más de 30 premios nacionales de la televisión ucraniana y varios reconocimientos en festivales internacionales de cine.