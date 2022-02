Mike Tyson: “La muerte de mi madre es lo mejor que me pasó”

Recientemente, el ex boxeador, Mike Tyson volvió a mostrarse públicamente y le concedió una entrevista al podcast Club Shay Shay. En una extensa charla con los presentadores, habló sobre los momentos más difíciles de su vida y recordó cómo terminó involucrado en distintos problemas con la ley. Aunque una declaración sobre su madre llamó la atención y causó polémica.

La madre del ex campeón, Lorna Smith, falleció cuando Tyson tenía solo 16 años luego de una dramática batalla contra el cáncer. Tras el hecho, la custodia del adolescente pasó a ser responsabilidad de su entrenador, Cus D’Amato, quien, posteriormente, fue el encargado de convertirlo en uno de los mejores.

Al volver a traer esas memorias a la actualidad, Tyson comentó: “Una de las mejores cosas que me pasó es que falleciera mi madre porque recuerdo que ella me cuidaba como un bebé”, sostuvo y dejó atónitos a todos.

Luego de tomarse un momento, continuó y pudo dar contexto a sus palabras. “Nunca hubiera entrado a las peleas callejeras y de ninguna manera hubiera aprendido a defenderme”, argumentó.

También lamentó no haber tenido una relación cercana con su progenitora. “Nunca vi a mi madre feliz conmigo y orgullosa de mí por hacer algo. Ella solo me conocía como un niño salvaje que corría por las calles y volvía a casa con ropa nueva que ella sabía que no pagué. Nunca tuve la oportunidad de hablar con ella o saber de ella”, confesó durante la entrevista.

En otro tramo de la conversación explicó que la violencia estuvo presente gran parte de su juventud. Al no haber tenido un entorno familiar adecuado, se involucra en peleas y actos delictivos. Finalmente, su entrenador lo cobijó en su casa y lo acompañó a lo largo de su carrera.