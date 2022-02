Golf: ni que lo hubiera soñado...

A esta altura, lo de Martín Contini ya no merece otro calificativo que el de meteórico: en menos de seis meses, pasó de boyar sin futuro cierto ni competencias internacionales a la vista mientras practicaba en el Jockey Club a meterse en el Korn Ferry Tour, firmar un top 10 en su tercer torneo, asegurarse la estadía por el resto de la temporada y, como si todo eso fuera poco, clasificarse para jugar a nivel PGA Tour. Sí, todo eso desde agosto hasta hoy. Impresionante.

“No podría decirte que se cumplió un sueño, porque ni lo soñábamos a esto todavía”, confesó Roberto Contini, padre y a la vez portavoz de Martín, quien prácticamente no agarra el celular cuando está en competencia, y cuando lo hace es solo para compartir novedades y sensaciones con su familia. La última de ellas agarró de sorpresa a todos, salvo a su novia (que ya había sido informada de antemano): Martín había ganado una de las cuatro plazas que había en juego para acceder a The Honda Classic, torneo correspondiente al PGA Tour, el más importante del mundo.

Aprovechando la corta distancia que había desde el torneo que debía disputar en Florida, por el Korn Ferry (el Lecom Suncoast Classic, donde no tuvo un buen cierre), Contini se inscribió en una Qualy para el PGA Tour en Palm Beach. Eso sí: lo hizo a escondidas de su familia. “Me llamó cuando terminó el último torneo y se lo notaba caliente por cómo había terminado, pero no me dijo mucho más. Solo que ya estaba en su casa en Orlando. No era cierto: se había ido a jugar la Qualy. Nos explicó que no nos quiso avisar porque se tenía muchísima fe y quería darnos la sorpresa. Eran como 190 jugadores y él quedó segundo junto a Fabián Gómez. Le dije que lo disfrutara. Más no podía decirle. Es más de lo que habíamos soñado”, insistió Roberto.

Tanto Contini como Gómez registraron 66 golpes (-6), uno más que el ganador, el estadounidense Sam Stevens. La cuarta plaza se definirá en un playoff entre los siguientes 16 mejores clasificados.

“Hace un año, estábamos en su pieza y me prometió que yo no me iba a morir sin verlo jugando el PGA. Y cumplió. Fue fuerte cuando me lo contó”, contó Roberto. Y destacó: “es todo mérito de él. Pensar que en agosto estaba sin torneos, sin sponsors, golfísticamente en la nada, pero entrenándose todos los días. Nunca dejó de trabajar por lo que quería. Y por eso, la oportunidad lo encontró preparado. Ese es su gran mérito: nunca haber dejado de creer en sí mismo”.

The Honda Classic

El debut de Martín Contini en el PGA Tour será mañana, con su salida prevista a las 10.29. El torneo se jugará en Palm Beach Gardens (Florida) y repartirá una bolsa de ocho millones de dólares (1,4 para el campeón).