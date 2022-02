El importante monto en dólares que cobran Silvina Luna y Florencia Peña en un sitio de adultos

Seguramente ya escuchó hablar de la modalidad “Only fans” (“solo fanáticos”, en español). Si no la escuchó, se trata de un servicio de suscripción paga para obtener contenido exclusivo. Ese contenido generalmente son fotos, videos y hasta audios. Los hay de todo tipo en el mercado digital, pero lo que más abunda hoy en día es el contenido erótico.

Modelos, actrices o actores, vendiendo determinados archivos suyos a los que sólo podrán acceder sus “fans” pagos. Esto nació en Londres, pero en Argentina funciona bien y hace rato. Primero lo empezaron a usar personajes desconocidos y ahora ya tenemos famosas actrices con cuentas de este tipo. Tres de ellas son Silvina Luna, Florencia Peña y Silvina Escudero, quienes venden sus fotos y videos por una suma importante de dólares, según se conoció en estas horas.

“Cuando me ofrecieron esto dije ‘¿por qué no hacerlo?’. Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí. Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar”, detalló Silvina Luna en “Momento D”, el programa de Fabián Doman.

Luna ya había anunciado unos meses atrás que se sumaría a esta modalidad, pero cuando le preguntaron por el precio reculó un poco según consignó el sitio Diario Show. “No está tan bueno estar hablando de cifras", dijo Luna. Sin embargo, la panelista del ciclo, Cinthia Fernández, reveló cuánto dinero le ofrecieron para sumarse al proyecto del que también participa Kiara Acosta y otras mujeres.

“Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión. Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata. No me tiren manto de monja porque podemos decir, es un trabajo, no están haciendo nada malo. Se dijo de las suscripciones, que iban entre 10 y 20 dólares, eso lo elige cada famosa, esto ya se habló”, aseguró Fernández.

Cinthia todavía no se anima a sumarse al servicio de Only Fans y contó porqué. “Lo que pasa que a mí me dicen todo el tiempo que soy gato, entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos. Mucha gente le recrimina que se angustió por eso, pero sí, porque eso fue algo privado y personal, la gente mezcla todo”, manifestó.

Minutos después Silvina Luna, habló justamente de eso: “No te preocupes por mí porque no me duele. Cada uno elige, si Cinthia lo quiere hacer, que lo haga. Yo hoy lo puedo hacer, me da el físico, las ganas, me divierto además”.