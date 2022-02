El precio de los combustibles: ¿qué se espera para este año?

El presidente de YPF, Pablo González, admitió que no puede estimarse cuánto aumentará la nafta durante este año. La petrolera de bandera lleva incrementado un 9%, en promedio, los precios de sus combustibles en el surtidor desde que arrancó 2022.

Durante el año pasado, el Gobierno postergó en varias ocasiones un aumento en los impuestos a los combustibles líquidos para contener la suba de los precios en el surtidor.

"El año pasado hicimos un anuncio sobre los aumentos del año, pero hoy no estamos en condiciones de hacer eso", dijo.

El funcionario se refería a los incrementos escalonados de un 5% que se hicieron en marzo, en abril y en mayo. El año pasado, los combustibles aumentaron una media de un 28,3%, frente a una inflación del 50,9%. "Esto ha determinado una presión sobre toda la cadena de comercialización de los combustibles", sostuvo González.

Cuando le consultaron sobre la estimación oficial de un 30% de aumento para los precios del combustible el presidente de YPF evadió la pregunta: “vamos a ver”. Y agregó que dependerá de la evolución de la inflación y del precio internacional del petróleo, que está en máximos desde 2014.

Resaltó que el aumento del mes en curso fue el primero de los últimos ocho meses. "Está en proceso de revisión; el precio del combustible depende de factores internacionales, ya que el petróleo es un commodity que tiene su propia volatilidad", dijo.

"El precio interno quedó en valores bajos en la comparación regional, una situación que se volvió crítica en las ciudades fronterizas. En las provincias que tienen tránsito de un país a otro, vienen a buscar combustible a la Argentina y lo van a vender a otros países", reconoció González.

En esa línea destacó que hoy no rige ninguna norma que determine un barril criollo y dijo que el año pasado se trató de ir amortiguando la presión del Brent sobre el mercado interno, cuando estaba U$S 75 y ahora está arriba de U$S 90.

"Eso determina que aquel que tiene que importar para vender, está en serias dificultades. Es decir, que presiona al mercado interno el aumento del Brent porque la Argentina está consumiendo más de lo que produce, todavía no tiene una producción total que llegue al autoabastecimiento", completó González.