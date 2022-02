Tucumán Rugby se quedó con el "Clubes Fundadores"

En una nueva edición del torneo de "Clubes Fundadores", los "Verdinegros" derrotaron a Cardenales 22 a 5 y se quedaron con la Copa. Antes, para acceder a la definición, el "Purpurado" dejó en el camino a Natación y Gimnasia (defensor del título), que pese a igualar 14 a 14, avanzó por tener menos amarillas. En tanto que los de Yerba Buena se hicieron su lugar tras eliminar a Universitario con un inobjetable 19 a 7.

Los primeros 15 minutos fueron del "Purpurado", que con los forwards sometía a Tucumán Rugby. Pero try que no se hace en un lado, se lo recibe en el otro. Y eso pasó. El actual campeón tucumano no le perdonó y en la primera que tuvo, apoyó el hooker Luciano Aguilar. El local no se terminó de acomodar que vino un nuevo try, el de Nicolás Calleri. Con la conversión de Juan Cruz Gentile, se bajó el telón de los primeros 20 minutos.

Para el epílogo, Cardenales intentó volver a ser el dueño de las acciones, pero los de José Macome siguieron siendo contundentes. Así, con el try de Santiago Paz Posse casi que sentenciaba el cotejo ya que el partido se ponía 22 a 0. A dos minutos del final, Cardenales, con mucho amor propio, llegó a descontar con el tanto de Germán Rodríguez.

Pitazo final y una nueva copa para la vitrina del "Verdinegro", que ya inició el año avisando que buscará retener la corona conseguida el año pasado.

"El equipo respondió muy bien. Pusimos dos formaciones distintas. Venimos con una buena base del año pasado. Me voy con un balance muy positivo ya que fue el primer contacto del año para los jugadores. Muy feliz porque nos llevamos la copa", dijo muy conforme con lo realizado Macome.

Cardenales 5 - Tucumán Rugby 22

CARDENALES: Ricardo Salas, Ezequiel Espinosa y Rodolfo Rivadeneira; Gerardo Díaz Vasino y Ramón Orellana; Roque Albornoz, Juan Díaz y Octavio Cabrera Char; Gerardo Cabrera Char y José Cerrutti; Francisco Abi Cheble, Agustín Argañaraz, Eric Odstrcil y Francisco Ortíz Mayor; Leandro Villafañe. Entrenadores: Juan Pablo Lagarrigue, Daniel Véliz y Diego De Cristóbal.

TUCUMÁN RUGBY: Francisco Caram, Luciano Aguilar y Mariano Carranza; Ignacio Pascal y Francisco Cáceres; Máximo Zerda, Lucas Sanatamarina y Gerónimo Pascal; Santiago Paz Posse y Juan Cruz Gentile; Nicolás Calleri, Gabriel Terán Bulacio, Bautista Estofán y Jerónimo Paz Pose; Rodrigo Galíndez. Entrenadores: José Macome, Luis Castillo y Rodolfo Sierra.

Tantos

Primer tiempo: 17' try de Aguilar (TR), 21' gol de Gentile por try de Calleri (TR). Parcial: Cardenales 0 - Tucumán Rugby 12. Segundo tiempo: 2' penal de Gentile (TR), 14' gol de Gentile por try de Santiago Paz Posse (TR) y 18' try de Germán Rodríguez (C).

Árbitro: Santiago Altobelli.

Cancha: Cardenales.

Las chicas dijeron presentes

Como previa a la final entre Cardenales y Tucumán Rugby, se jugó un partido de rugby femenino de 15 contra 15 entre Cardenales y Barbarians XV (integrado por jugadoras de diferentes equipos de la provincia). Fue 32 a 0 para las "Purpuradas" con tries de Giuliana Agüero (3), Azul Medina (que además anotó una conversión), Agustina Campos Ruiz y Belén Maroni. Fue un encuentro muy dinámico, con muchos tackles y entrega por parte de todas las jugadoras.

"Fue un partido muy lindo y divertido de jugar 15 contra 15. Me encanta porque hay más golpes, más tackles. Estos partidos son para que más chicas se sumen. Me encantaría que se haga un torneo de 15", comentó la trywomen de la tarde, Giuliana Agüero.